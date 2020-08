El esperado Seat Ateca 2020 aterriza en España y ya conocemos sus precios

Objeto de una profunda actualización, este modelo va a ser uno de los más deseados a partir de la vuelta del verano que es cuando se entregarán las primeras unidades.

De hecho, y desde su lanzamiento en 2016, el todocaminos español ha sido un gran éxito de ventas que ahora debería continuar y eso que compite en uno de los segmentos más reñidos del mercado con rivales de tanto peso como el Peugeot 3008, el Citroën C5 Aircross, el Skoda Karok o el Kia Sportage.

Con un precio de salida de 24.390 euros, que corresponde a la versión 1.0 TSI de 115 CV con la terminación Style Go, el Ateca 2020 se ofrecerá con otros dos acabados más que responden a las denominaciones X-Perience Go y FR Go.

Los motores de gasolina como el 1,5 TSI de 150 CV se venderán desde 26.080 euros y el 2.0 TSI de 190 CV hará lo propio desde 37.589 euros. En Diesel, el 2.0 TDI de 150 CV se oferta desde 29.160 euros.

Visto por detrás también se aprecian los cambios para conseguir un estilo muy moderno. SEAT

Seat ha proyectado en el Ateca 2020 un remodelado lenguaje de diseño. Así, la nueva parrilla, unos paragolpes más voluminosos que aportan 18 mm más de longitud, faros Full Led delante y detrás (con intermitentes dinámicos) y la firma “Ateca” escrita en minúsculas sobre el portón son los cambios más apreciables, mientras que el interior dispone de mejores materiales y detalles decorativos más visibles, además de un nuevo volante calefactable. Eso sí, la amplitud interior y el maletero de 510 litros se mantienen como dos de sus puntos fuertes.

Digitalización y conectividad

El Ateca 2020 destaca por contar con mucha tecnología digital, lo que se hace patente con el cuadro de mandos con pantalla de 26 cm más la del sistema de infoentretenimiento, que es de 21 cm, o de 23,4 si incluye navegador. También se incorpora un sencillo asistente por voz para manejar el sistema.

La conectividad se refuerza y las pantallas digitales se multiplican. SEAT

Por su parte, la conectividad del Ateca se ha potenciado con un sistema Full Link más avanzado y que permite mayor interacción inalámbrica con los actuales smartphones, ya sean con Android Auto o Apple CarPlay. Además, dispone de una tarjeta eSIM integrada para instalar y actualizar las aplicaciones de Seat Connect y para contactar con el servicio de emergencia eCall. También se puede instalar la aplicaciónSeat Connect en el móvil para obtener información y funcionalidades remotas desde nuestro dispositivo, como localización y estado del coche, bloqueo de puertas, etc.