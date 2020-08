Velca, una marca española dispuesta a liderar la transición a la movilidad limpia

Velca es una marca española que ofrece motos 100% eléctricas formada por exempleados de la startup sueca Voi. Hace seis meses que anunciaron su lanzamiento y, a pesar de las dificultades que han encontrado en el camino debido a la pandemia, los éxitos cosechados han superado todas sus expectativas.

Sus motos tienen una potencia de motor de 2000w, 3000w o 4000w dependiendo del modelo. Hasta la fecha, cuentan con tres modelos de motos eléctricas y han levantado dos rondas de inversión. Además, por si fuera poco, también han prototipado su propia moto inteligente con previsión de lanzamiento para el próximo mes de septiembre.

Una de sus principales ventajas frente a la competencia es que las baterías son extraíbles y se cargan en cualquier enchufe. Además, otorgan una autonomía de hasta 120 kilómetros, en función del modelo.

Sus modelos son ágiles, ligeros, ideales para desplazarse por ciudad ya que permite moverse de forma fluida y, además, resultan muy cómodas y fáciles de conducir. El precio del modelo más básico es de 2.400 euros, mientras que el de mayor potencia asciende a los 3.900 euros.

Según la OMS, cada año mueren más de 8 millones de personas de forma prematura a causa de la contaminación. Desde Velca, tienen como objetivo dejar atrás este dato y liderar la transición a la movilidad limpia para mejorar la salud y convivencia en las ciudades. Y parece que lo pueden conseguir ya que, a pesar del confinamiento, desde su salida al mercado en junio las ventas de esta startup se han disparado y también se han convertido en la marca española de vehículos eléctricos más popular en redes sociales.

Una marca alejada de estereotipos

Emilio Froján, CEO y Co - fundador de Velca asegura no se imaginaban esta aceptación. “Hemos tenido que reducir la inversión en marketing digital porque no podemos atender a todas las personas que nos están contactando cada día”, añade, para explicar el alcance de la marca.

Para el CEO, la clave es haber conseguido que gente que nunca se planteó tener una moto sí se plantee tener una Velca. Esta incursión en un mercado que no pensaba en dos ruedas queda clara cuando destacan la cifra de mujeres que se encuentran entre sus compradoras. “En España el 90% de los compradores de moto son hombres, sin embargo, en Velca tenemos casi un 50% de mujeres entre nuestros clientes”. Para Froján ciertos rasgos culturales han podido frenar la incorporación de la mujer a la moto como medio favorito de transporte pero esta marca ha nacido dispuesta a romper clichés impuestos como, por ejemplo, este. ¿Cómo lo han conseguido? Utilizando las redes para lanzar mensajes de valor, muy naturales y prácticos (como su producto) y, por supuesto, menos sexistas de lo que este mercado está acostumbrado a ver.

Y parece que funcionan, en apenas un mes Velca logró más de 20.000 seguidores en Instagram y son muchos los famosos que ya se han podido ver montados en una de sus motos como la instagramer Mery Turiel o el cantante de Dvicio, Andrés Ceballos.

Esta semana, Velca ha anunciado que abrirán su tercera ronda de inversión con la mayor plataforma de crowdequity de Europa, Crowdcube. Su objetivo es asegurar un stock suficiente para atender la alta demanda, penetrar en nuevos mercados y lanzar nuevos modelos de vehículos eléctricos