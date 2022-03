La cantante ha elegido un diseño de Ralf Lauren Collection y unas botas de plataforma infinita para asistir a los Premios Bafta 2022.

La confección del vestido ha requerido de 150 horas de trabajo y muchos metros de terciopelo y Tafetán.

La melena en su clásico rubio platino la lleva trabajada con ondas suaves que completan el look a la perfección.

El maquillaje sin estridencias no restaba protagonismo a las joyas de Tiffani & Co a las que la cantante siempre es fiel. Sin duda ha sido uno de los mejores looks de la noche.

Diva clásica

La actriz y cantante, nominada al Bafta por su papel en 'La casa Gucci', fue una de las más esperadas de la alfombra roja, que recorrió con aire de diva clásica al más puro estilo Hollywood.