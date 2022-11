La magia de los Premios Creadores de 20minutos y el galardón inesperado

¡Socorro! ¿Qué me pongo? Nos pasa a todos (vale, a algunos más que a otros). Os cuento que la última vez que grité esto frente a mi abarrotado armario fue hace sólo unos días (dos sin ir más lejos). Pues resulta que me invitaron a la fiesta de los Premios Creadores de esta, mi casa, y resulta que en la invitación no ponía dress code, ni etiqueta ni nada de nada. Total, que como mejor "una vez amarilla, que ciento colorá", que dicen en la tierra de mi abuelo, le pregunté a la organizadora del sarao, Encarna Samitier (directora de 20minutos) que qué pensaba ponerse. Problema solucionado. Arreglada pero sin pasarse, me dijo.

¿Qué pasa?, que la gente no debió hacer lo mismo que yo y allí pudimos ver de todo. ¿Pasó algo? Pues la verdad es que no. Fue un evento estupendo. En el escenario se juntaron el encorbatado alcalde de Madrid con uno de los ganadores en vaqueros y polo. O las elegantísimas ministras Yolanda Díaz y Pilar Alegría con gente en deportivas. Y oye, todos tan contentos. Básicamente porque, como en casi todos los saraos, lo más importante es disfrutar y pasarlo bien, independientemente de lo que nos pongamos.

En el escenario se juntaron el encorbatado alcalde de Madrid con uno de los ganadores en vaqueros y polo. O las elegantísimas ministras Yolanda Díaz y Pilar Alegría con gente en deportivas. Y oye, todos tan contentos.

Más incómodo puedes sentirte cuando todo el mundo sigue un mismo código y tú eres el que desentonas. Ahí es cuando puede ser que perdamos los "superpoderes" que nos da la ropa para integrarnos, e incluso camuflarnos, entre los grupos a los que pertenecemos o queremos pertenecer. Para eso sirven las indicaciones de etiqueta o dress code, para facilitarnos la vida. Aunque a veces nos pueda parecer lo contrario. Esto lo digo porque últimamente a la gente le ha dado por ponerse original y he visto invitaciones donde indicaban códigos de vestimenta tan estrafalarios como "casual chic con toque pink" o un "dress to kill" (vestido para matar) que cada uno interpretó como le dio la gana y menudo cuadro la foto de grupo. Os prometo que en estos casos ni todos mis estudios de protocolo me han salvado de algún que otro "tierra trágame" por aquello de intentar descifrar lo indescifrable.

Por cierto, que el premio especial de la noche al mejor look, que me acabo de inventar y que otorgo yo misma porque sí, se lo llevó Iván Garrido, el joven creador del Proyecto Kintsugi. El Kintsugi es un arte milenario japonés que restaura la porcelana rota uniendo los pedazos con resina y oro, convirtiendo así las "cicatrices" en algo bello. Él mismo sabe mucho de esto, de hacer de las cicatrices una virtud, o por lo menos un punto de apoyo. Ivan es VIH+ y huérfano de padres drogodependientes. Su vida no ha tenido que ser fácil.

El director de Bluemedia, Joan Alegre, y la directora de relaciones con los medios de Fundación "la Caixa", Elianne Ros, posan junto al galardonado en la categoría Social, Iván Garrido, por su iniciativa Proyecto Kintsugi. Jorge París

Ahora, con la carrera de psicología, y mucho trabajo a sus espaldas, ayuda a otros mediante su plataforma online que pretende acercar los servicios de salud mental a personas con menos recursos. Bueno, todo esto para contaros que recogió su premio con un precioso traje customizado con "cicatrices doradas". Toda una belleza que demuestra una vez más como #LaRopaHabla y en ocasiones lanza mensajes de esperanza, recuperación y aceptación. Enhorabuena Iván, por un traje maravilloso, pero sobre todo por todo aquello que significa. Y enhorabuena también a todos los ganadores y organizadores. Fue una noche preciosa (y sin dress code ni nada en la invitación).