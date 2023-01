Aunque Jessica Chastain ha salido de la gala de los Globos de Oro 2023 sin un premio a mejor actriz, sí lo ha hecho con otro galardón: el de mejor vestida de la noche. Esa es, al menos, la opinión de muchos de los espectadores, que quedaron impresionados con el look con el que la actriz se paseó por la alfombra roja. Su vestido, largo hasta los pies y semitransparente, contaba con un diseño de red de araña revestido de brillantes cristales.

El vestido, diseñado por Oscar de la Renta, ha sido el resultado de más de 585 horas de bordado a mano. Este intrincado diseño, que forma una red similar a una tela de araña, está decorado con aproximadamente dieciséis mil cristales, que van desde el escote hasta el dobladillo. Este exclusivo diseño, pensado especialmente para la actriz, terminó de coserse escasas horas antes de la ceremonia, en el taller de Oscar de la Renta, gracias a las manos expertas de la modista Orsolina Garcia.

Jessica Chastain en la alfombra roja de los Globos de Oro Getty Images

Todo este esfuerzo ha merecido la pena. El look, maquinado por la estilista especializada en alfombras rojas Elizabeth Stewart, ha sido uno de los que más cumplidos ha recibido, y se ha ganado una entrada en primera fila para todas las listas de "mejores vestidas" de la noche.

La actriz de El ángel de la muerte acompañó este impresionante vestido transparente con unos zapatos de tacón de Casedei, también, como no, llenos de brillo. Sus llamativos anillos, que casi quedan eclipsados por el esplendor del look completo, son de Gucci. En cuanto al 'beauty look', Jessica ha llevado su larga melena pelirroja recogida en un elegante moño tirante, creando un peinado estilo 'clean look' que, no solo está muy de moda, sino que también dejaba protagonismo a la verdadera estrella de la noche: el vestido. El maquillaje, en tonos neutros y sin efectos dramáticos, preservaban el mismo efecto desnudo que pretendía el vestido.

El brillante vestido contaba con una mascarilla a juego, también efecto transparente y revestida con cristales brillantes. Incluir una mascarilla en el look es algo que lleva viéndose ya algunos años en las alfombras rojas, complementos a juego que nos recuerdan la importancia de la precaución con enfermedades como la Covid-19.

Jessica Chastain con la mascarilla de cristales Instagram / @elizabethstewart1

La actriz, ganadora de un Oscar, estaba nominada a mejor actriz en miniserie por su interpretación de la estrella del country Tammy Wynette en la serie George and Tammy. Aunque finalmente Amanda Seyfried haya sido la ganadora de la ansiada estatuilla, Jessica Chastain será, sin duda, recordada como una de las mejores vestidas, si no la mejor, de la ceremonia.

