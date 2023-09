Cher impacta a sus 77 años en la portada de su nuevo álbum con un vestido de 'metal mesh' plateado de Paco Rabanne

Todavía estamos en verano y aunque en España seguimos con 30 grados y el calor se niega a dejarnos —al menos de momento—, algunos ya están soñando con la Navidad. En redes sociales ya han comenzado a descongelar el icónico 'single' de Mariah Carey y otras, como Cher, acaban de presentar Christmas, su primer disco navideño que saldrá a la venta el 20 de octubre.

Después de 60 años en la industria, la cantante se ha decidido a unirse a la lista de éxitos festivos y hacer frente a la reina de los villancicos con temas propios y frescos, añadiendo algo de novedad a nuestras 'playlists' de diciembre.

De momento no sabemos nada de las canciones que van a ser parte de Christmas, sin embargo, la 'diosa del pop' ha revelado cuáles van a ser las portadas para el álbum, en el que la artista nos muestra los dos aspectos de la Navidad: la más informal y 'cozy' y la del glamour con las lentejuelas, los brillos y los colores metalizados.

La nueva estrella de la Navidad

Si bien en el primer look apuesta por su larga melena negra, una camisa blanca 'oversize' y pantalones vaqueros con incrustaciones de pedrería, en el segundo apuesta por un 'outfit' completamente festivo diseñado por Julien Dossena.

En la portada, la cantante aparece con un look de archivo de Paco Rabanne perteneciente a la colección de otoño/invierno 20-21. Se trata de un vestido maxi de cota de malla plateada (el sello de la firma), manga larga y detalles de flecos metálicos en el escote en 'V', puños y bajo de la prenda. Aunque en el diseño original que desfiló por la pasarela llevaba una capucha, Cher ha decidido prescindir de ella para presumir de su nueva cabellera rubio platino a lo Elsa de Frozen.

Otra de las modificaciones que vemos del vestido es el cinturón de argollas y un corazón de latón de la modelo llevaba a la cintura y que la artista no lleva en la portada, suponemos que para no crear un corte visual y alargar así su silueta.

Aunque no se le ven los zapatos, estamos seguras de que la cantante lleva unas plataformas, al igual que en la otra portada. Estas eran plateadas y combinaban a la perfección por la estética del disco, por lo que lo más probable es que lleve exactamente las mismas.

El secreto de Cher para ser eternamente joven (más allá de las cirugías)

Si en España Jordi Hurtado es el blanco de las bromas sobre ser un vampiro y la eterna juventud, en Estados Unidos este papel ha caído sobre los hombros de Cher. Para ser honestos, la artista que cumplió en mayo 77 años parece más joven de lo que es, y no solo por su rostro (que ha pasado por múltiples procesos estéticos).

Su agilidad sobre el escenario es diga de admiración, además de la esbelta figura que sigue manteniendo desde que tenía 20 años. Después de mucho tiempo de incógnitas y elucubraciones, por fin tenemos la respuesta, o al menos lo que ha contado ella.

Cher en la Gala Met de 1974 Ron Galella Collection via Getty

En una entrevista donde aseguró que seguirá llevando sus vaqueros y el pelo largo después de cumplir 80 años, la periodista aprovechó la ocasión para preguntarle cuál es el secreto que oculta para verse tan joven. "Los genes de mi familia son bastante sorprendentes. ¿No sé si no sentirte viejo te hace más joven? Me mantengo al día con las tendencias y tengo amigos jóvenes", aclaró rápidamente.

"También tengo amigos más viejos. Honestamente, no estoy tratando de sentirme joven. No estoy tratando de ser joven. Soy quien soy. Simplemente, estoy viviendo", continuó.

Aun así, la artista siempre ha destacado por llevar una vida muy saludable, lo que podría ser una de las razones de su eterna juventud. "No fumo, no bebo y no tomo drogas", comentó en una entrevista. A pesar de que todavía no ha interiorizado el paso del tiempo, también dejó claro que a su edad tiene que esforzarse el doble para seguir dando el mismo espectáculo y mantener el mito que nos enamoró en los 70.

