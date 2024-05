Cómo es el traje de baño que favorece a todas las siluetas y que deberías fichar para este verano

Spotlight by Launchmetrics

Un buen traje de baño es el mejor fondo de armario de verano. Y es que en cuanto llega el buen tiempo a España, tener ese bañador o bikini que te resuelve la temporada te quita muchas complicaciones.

Lo que queremos es un modelo que nos siente bien y además combine con todo. Al final los días de playa no solo consisten en estar en la arena, el momento chiringuito es imprescindible y llevar un bañador que quede bien con un pareo, un vestido por encima o unos shorts vaqueros que hagan que parezca un body, también son opciones que hay que tener en cuenta.

El traje de baño que favorece a todo el mundo

Bañador de una pieza con escote de espalda. Etam.

¿Hay un modelo estándar que siente bien a todo el mundo? "El traje de baño que mejor sienta, apto para todos los cuerpos y el idóneo para hacer tipazo, es el de una sola pieza, el bañador, con escote en la espalda, cuello redondo, corte alto y con estampado especial”, explica Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación.

Bañador negro de H&M. H&M.

¿Qué quiere decir el experto con estampado especial? Hay bañadores que tienen una franja blanca lateral, estos sientan ideal porque parece que reduce la figura. "Los de rayas verticales siempre tienen a estilizar también la figura, los de espirales, también ayudan; o sencillamente los negros. Además, son elegantísimos y atemporales", mantiene.

Bañador con rayas verticales, de Mango. MANGO

Complementos de baño

Todos sabemos que los estilismos más playeros no sólo se centran en estar en la arena, el momento chiringuito es imprescindible. Como asegura Reyes, "si luces tu bañador con pendientes XXL y labios rojos, todas las miradas se centrarán en tu 'look beauty' y accesorios y no en tu cuerpo", mantiene.

Kaftan para la playa de Parfois. Parfois.

"Por último, opta por calzar cuñas de alpargata (siempre que puedas y no estés en la arena ni saliendo del agua) y tipazo garantizado", sentencia.

Cuñas de color marrón de Sfera Sfera.

Para esos momentos en los que no vas a estar en la arena y quieres pasar toda la tarde en ese local playero con música y mojito en mano, pero siempre con un traje de baño debajo por si surge un chapuzón de última hora, la mejor opción es ese bañador negro con escotazo de espalda, un kaftan 'boho' (o una camisa de lino abierta) y unas buenas cuñas. Éxito.

