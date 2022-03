Todo lo que quieres saber sobre los 'influencers' y no te atreves a preguntar, contado por la fundadora de Go talents

Paloma Miranda, hace casi 8 años quiso acompañar y ayudar a una amiga suya "en esto de las redes sociales", vió la necesidad de "profesionalizar el trabajo en este ámbito y por eso nació la agencia, Go Talents, que ahora lleva a algunos de los 'influencers' más importantes de nuestro país.

Nos recibe en su oficina, le lanzamos todas las preguntas que nos rondaban acerca de esta profesión que tantos amores y recelos levanta y ella, clara, amable y directa, nos respondió sin dudar. ¡Empezamos!

Mujer.es. Go talents nace en 2015 ¿cuándo crees tú que nace el término 'influencer'?

Paloma Miranda. Es complicado de decir exactamente porque ha sido algo progresivo, no nace de repente esta profesión, pero te diría que también por ese año, 2015 o 2016.

M.¿Como funcionais? yo puedo tocar a la puerta y decirte: "quiero ser 'influencer', ayúdame".

P.M. No, nosotros no hacemos 'influencers', nosotros representramos a profesionales ya consolidados. Es cierto que les ayudamos a crecer, les hacemos una estrategia, pero no los creamos de cero.

Normas de conducta

M. ¿Tenéis ojeadores de 'influencers', como en el fútbol?

P.M. Bueno... dentro de la agencia estamos muy pendientes de la evolución de los 'influencers' en general, de quien tiene potencial y hacemos un seguimiento del sector.

M. Los 'influencers' tienen mala fama en general. Que si son poco serios, que si no son del todo educados... No sé si tienes esta percepción tú y si vosotros a vuestros representados les dais alguna especie de pautas de comportamiento...

P.M. Entiendo que hay de todo, algunos tienen mala fama pero otros son muy muy profesionales y al final la fama de unos pocos impacta en todos.

Es normal, los 'influencers' son los nuevos celebrities y esto es algo que ha pasado toda la vida. Con actores, modelos, estrellas... muchos de ellos son muy jóvenes, tienen poca experiencia y la edad no juega a su favor. No es lo mismo una persona formada, experta en una materia que una persona joven que empieza y no tiene experiencia.

El 'influencer' tiene mucho poder comunicativo pero a veces les falta experiencia... Volviendo a tu pregunta, no hay un curso de formación, pero parte importante de la labor de Go Talents es darles apoyo a la hora de ser profesionales y tener una buena relación con marcas y público.

La figura de las agencias es muy importante porque hacemos de intermediarios entre gente muy joven y marcas muy importantes que exigen calidad y profesionalidad.

Manual del buen influencer

M.Bajo tu punto de vista ¿qué cualidades tiene el buen influencer?

P.M. Constancia, seriedad, trabajo y compromiso. Creo que esas son las más importantes.

M.¿Solo gestionais acuerdos comerciales con ellos o vuestra labor va más allá?

P.M. No, va más allá. la labor de una agencia de represetanción es acompañarles en todo lo que engloba su trabajo, y su trabajo no son solo acuerdos comerciales.

M. ¿Por qué le pagan a un 'influencer'?

P.M. Pues mira, hay mucha gente que piensa que les pagan solo por ponerse una camiseta o usar un determinado objeto, pero no es así. Cobra por toda la comunidad que ha generado y por eso tiene valor que lleve esa camiseta. Todo es consecuencia de una estrategia, una imagen, una constancia... Es un trabajo 24x7.

M. A la hora de aceptar un trabajo ¿qué porcentaje pesa la opinión del 'influencer' y cuánto pesa la vuestra?

P.M. Esto es una pregunta complicada porque todo es muy personalizado. Depende del personaje, del cliente, del momento... pero te diría que pesa al 50%.

M. ¿Habeis dejado por voluntad propia a alguno de vuestros representados?

P.M. Sí, ha pasado, En todas las profesiones ocurre, las relaciones terminan, no siempre de malas, a veces mejor a veces pero las cosas acaban.

M. ¿Cómo gestionais las recomendaciones de los 'influencer' cuando tienen que ver con salud, bienestar etc...? Te pongo el ejemplo de una crema para el acné o nutricosmética.

P.M. La gran diferencia entre un periodista y un 'influencer' es que el 'influencer' es un medio de comunicación en sí mismo y habla siempre de forma personalizada y en primera persona. Dicen "esto me va bien a mí, a mi piel, a mi rostro etc..." No te dice que lo uses tú, solo te cuenta que a él o ella le va bien. Que me funcione a mí no significa que te funione a ti.

M. Hubo un boom de influencers hace unos años: macro, micro etc... ¿Crees que esa burbuja se ha desinflado?

P.M. Todos querían ser influencer y se hacían llamar así. Cuando estalló instagram todo el mundo se subió al carro, pero al final el mercado determina quién perdura y quién no. El boom no ha parado, pero se ha profesionalizado.

M. ¿Conoces la cuenta @hazmeunafotoasi?

P.M. Si

M. ¿Te gusta?

P.M. Me parece bien, trabaja en clave de humor y me parece un buen enfoque.