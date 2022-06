Las famosas se lucran para hacerte una jefaza.... ¿Empoderamiento o estafa?

Algunas celebridades han encontrado el lado dorado, literalmente, a los mensajes empoderadores y han hecho negocio del poder femenino. ¿Realmente podemos aprender a ser jefas? Y de ser así… ¿Son ellas (las celebridades a las que nos vamos a referir) las adecuadas para enseñarnos a serlo?

Fue en 2014 cuando el término ‘girl boss’ se convirtió en una de esas palabras empoderadoras repletas de promesas que al final (y sentimos el spoiler) terminó por tener más aristas que energía. La emprendedora y fundadora de Nasty Gal, Sophia Amoruso, acuñó esté término que se asociaba de forma irremediable a la cultura del exceso laboral con un giro feminista.

Su objetivo en el fondo era el mismo que el de Sheryl Sandberg con su libro ‘Vayamos Adelante: Las Mujeres, El Trabajo Y La Voluntad de Liderar’, aunque bañado de ese alma millennial tan cautivador: lanzar el mensaje de que todas podemos ser líderes. Sin embargo, a ambas les ocurrió lo mismo que a Kim Kardashian, cuando en una entrevista concedida recientemente a ‘Hollywood Reporter’, instó a las mujeres a “mover el culo”: Olvidaron hablar de los privilegios.

Por más que la necesidad de contar con más directivas es imperante, obviar la ausencia de igualdad de oportunidades no deja de ser un error que en 2020, se volvió imperdonable. Fue entonces cuando desde Leandra Medine Cohen, fundadora del blog de moda Man Repeller, hasta Yael Aflalo, fundadora y CEO de la firma Reformation, abandonaron sus puestos ante la sombra de la toxicidad e incluso salpicadas por acusaciones de racismo. Nos dimos cuenta en ese momento, además, de que la ‘girl boss’ respondía a un arquetipo muy concreto: Mujeres blancas de clase media/alta con estudios superiores que no solo eran emprendedoras, sino imágenes de sus marcas personales. ¿Jefazas poderosas? Sí, pero bañadas en privilegios…

En la actualidad, la necesidad de contar con más directivas sigue siendo primordial, por más que como señala el Adecco Group Institute en 'Observatorio Adecco de Igualdad', en el último año el porcentaje de empresas donde la presencia de mujeres en el órgano de dirección de la compañía es superior al 50% ha subido del 9% al 20%.

En este marco es en el que las celebridades se han dado cuenta de que incluso del empoderamiento se puede sacar tajada, y pra hacerlo lanzan todo tipo de negocios destinados a crear una nueva generación de jefazas… A golpe de talonario, claro. Paris Hilton ofrece mentoría (o la de su equipo) para crear auténticas “boss babes”. Recurrimos a Urban Dictionary para saber de qué se trata este término y nos topamos con una sorpresa. “Es una mujer que finge ser una mujer de negocios, esa mujer insoportable que nunca para de poner en Facebook cosas sobre nuevas oportunidades vinculadas a estafas piramidales. Sus posts suelen contener un exceso de emojis, hashtags y un tono amistoso falso”.

De alguna forma, Paris se ha apoderado del término para intentar darle un nuevo significado, pues tras su icónica imagen de Barbie, se esconde una mujer de negocios que solía ser la estrella de las discotecas y ahora está a la cabeza del metaverso. No es la única celebridad que se ha querido lucrar del deseo de ser jefa, pues Christine Quinn, estrella del reality ‘Selling Sunset’, ha lanzado un libro para ser una “boss bitch” (como veis, hay muchos términos para estar al mando). ¿Algunos de sus consejos? “Pon límites y aprende el poder de decir que no. Anteponte a ti misma y no dejes que nadie te diga lo que hacer. No te acobardes, no ruegues. Tú eres la prioridad. Respira. Come pizza. Ponte chándal”, recomienda.

Le preguntamos a Mercedes Wullich, CEO y fundadora de Mujeres & Cía, considerada una de las mentoras y aceleradoras de mujeres más importantes de los últimos años en España, qué opina de esta corriente pop de famosas que se lucran vendiendo la posibilidad de aprender a ser una jefa y sobre todo, si realmente eso se puede aprender. “Creo que el liderazgo sí se enseña. De hecho, existen algunos ejercicios para aprender, es casi como la gimnasia, pues hay que fortalecer algunos músculos que tienen que ver con el liderazgo y tomar conciencia de qué cosas debemos o podemos hacer para estar fundamentalmente más cerca de nuestros objetivos. El éxito y el liderazgo son conceptos amplios y recomiendo que cada una encuentre el tono con el que quiere vivirlos, porque es muy personal. Escuché una frase que dice “Quería tener éxito: debí ser más específica”, que me encantó. Creo que achicar el foco significa concentrarse en lo que para cada una es más importante, y que la sensación de fortaleza y de seguridad tiene mucho que ver con los objetivos que se van consiguiendo”, asegura.

Mercedes reconoce que prefiere recurrir a perfiles que están más cerca del liderazgo desde el pensamiento y el conocimiento, no desde la popularidad. “Recomendaría ir aquello que veo más sólido. Es bueno que las mujeres tengan las cosas claras y tengan conciencia, y para ello es importante seguir a gente experta, no a gente que elige una manera para consolidar su popularidad y vincularla con algo menos trivial. Llegar hasta los objetivos es algo trabajoso y que lleva su tiempo. Me parece que una manera de acercarse y de ponerle velocidad y utilizar la determinación y el foco es ir a referentes que nos aporten mayor valor. Eso sí: Si alguien quiere ser famoso, seguir esos perfiles no está mal, siempre y cuando les estén aportando datos para el camino que quieren, pero no creo que esa sea la media de las mujeres que definen hoy el liderazgo femino. Creo que es una audioguía que va por el costado, pero que es rentable y popular”, explica.

La visión de Luis García Ruiz es ingeniero, líder motivacional y escritor de la saga de crecimiento personal ‘Empieza liderar vidas’, es algo diferente.“La vida es un aprendizaje, por lo que no creo que la experiencia de cada uno sea la verdad absoluta, sino lo que vivimos. Einstein decía que dar ejemplo no es la única forma de influir en los demás, sino que es la única. Cada persona tiene una experiencia de vida, no es lo que sabe, sino lo que hace. Estamos en un momento en el que compartir esta idea y tener más personas que emplean ese altavoz es importante”, explica.

Creer para ver

Para finalizar, les pedimos a ambos algunos consejos para ser unas auténticas jefazas. “Para tener referentes y pensar en quienes pueden ser un faro, no solo hay que tener ideas, sino también logros y hechos, eso que te identifique y que te pueda volver referente de los demás. Cuantas más mujeres tengamos para que otras se miren en ese espejo y crean que lo que hacen merece la pena y es posible, haremos una carretera más ancha y generosa”, asegura Mercedes Wullich. “La primera clave es hacerse responsable de tus circunstancias y tu vida, porque siempre buscamos culpables externos. Es importante hacerte responsable y no conformarte con menos de lo que eres capaz de conseguir, porque las personas a veces se conforman, porque no creen que haya más allá. ¿Por qué no creer para ver y desde esa perspectiva, dar un pequeño paso para avanzar o cambiar este estigma? Si crees que algo es imposible, nunca lograrás nada. Elige desde dónde dirigir tus esfuerzos y adquiere esa responsabilidad contigo misma”, concluye Luis García Ruiz