La selección de futbol de Irán en su debut en el Mundial de Qatar contra Inglaterra se negó a cantar el himno nacional en señal de protesta por la situación de las mujeres en su país. Cuando jugó por segunda vez, contra Gales, ya no ocurrió tal cosa, cantaron el himno. Y en el partido en el que quedaron definitivamente eliminados, contra Estados Unidos, volvieron a 'mostrarle respeto' al himno de su país. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que han recibido presiones de su gobierno y amenazas de pena de cárcel y torturas a ellos y a su familia. Inaudito. ¿O no?

El estupor ante lo que está ocurriendo en los últimos meses en Irán no decrece, por mucho que no se pueda esperar menos de un país que cercena continuamente los derechos humanos más básicos y elementales como el derecho a la vida, la libertad de expresión, libertad sexual, libertad religiosa… y un largo etcétera.

La actitud de los futbolistas es loable, sobre todo en un escaparate como este que ven millones de personas en el mundo. ¿Puede que no se consiga nada? Puede. ¿Puede que la acción pacífica de una persona o un grupo de personas ante un problema de dimensiones estratosféricas sirva de poco? Puede. Pero ellos han hecho su parte.

Hace poco, volviendo a casa de la manifestación en Madrid como apoyo a la Sanidad pública mi hijo preguntó ¿servirá de algo? Ojalá, le dijimos, nosotros hemos hecho nuestra parte. Y de eso se trata. Si todos pensáramos que un gesto mínimo no ayuda contra grandes males, nunca se remediarían. Lo que no ayuda es mirar y callar, o mirar para otro lado.

Ojalá las mujeres de Irán puedan llevar velo si quieren, y no llevarlo, si quieren también. Ojalá en los centros de salud te atiendan el día que lo necesitas y no días después. Ojalá no haya trabajadores pobres nunca más. Ojalá se acabe la guerra de Ucrania y todas las guerras del mundo. Ojalá todos hagamos nuestra parte siempre. Ojalá.