Elvira Sastre: "Me he topado con gente que me ha hecho una crítica y luego me ha confesado que jamás me ha leído"

Fue en 2019 cuando el cantautor Andrés Suárez y la poetisa Elvira Sastre quisieron demostrar al mundo que la poesía y la canción podrían llenar estadios. El 21 de noviembre citaron a 15.000 personas en el WiZink Center de Madrid, y las palabras demostraron su poder al no quedar ningún sitio vacío. Por eso en más de una ocasión se habla de ella, que en 2021 formó parte de la lista de 'Los 100 españoles más creativos' de la revista Forbes, como de "la estrella del rock de la poesía actual". "Tengo mucho respeto a todas las críticas que me hacen y las cosas que me dicen, porque al venir de gente experta, me sirve como punto de encuentro para saber por dónde me estoy moviendo y cómo lo ve la gente. Pero justo con el término 'estrella del rock', me parece exagerado. Trabajo mucho y empleo mucho tiempo para que no haga falta hacer esa analogía con el rock, para que dentro de algunos años, se entienda que con la poesía se pueden llenar estadios y teatros", explica la autora, con la que nos reunimos en el hotel INNSiDE by Meliá Calviá Beach con motivo de la II edición de FLEM, creada y conceptualizada en colaboración con la librería y espacio cultural Rata Corner.

La pregunta obligada es por qué la poesía se nos sigue atragantando a tantos en tantas ocasiones… "Ha habido un mal enfoque desde el comienzo, pero creo que es como ocurre tantas veces con la literatura en general. Al final hay un concepto que me rechina mucho, que es el de la lectura obligatoria. Si no tienes esa pulsión, esos gustos o quien te lo inculque en casa, es complicado que veas la lectura como un sitio en el que te lo puedes pasar bien. La poesía se enfrenta con ese problema exponenciado al cuádruple. Hay quien dice que la poesía no es para él, pero creo que es para todos, como ocurre con la música. Hay muchos estilos, autoras y autores, libros y poemas. Es imposible que a alguien no le guste la poesía, pero a lo mejor no ha encontrado el poema que de pronto le enseña algo", explica.

Tenemos que repensar lo que consideramos triunfar

En febrero presentó Madrid me mata (Seix Barral), el libro más personal de la ganadora del Premio Biblioteca Breve con Días sin ti. "Madrid me ha reconciliado conmigo misma. Es la única ciudad del mundo en la que no me siento sola cuando me quedo sola. Fue aquí donde aprendí que si una no está a gusto consigo misma, es difícil que pueda estarlo con los demás. Cuando dudo, tiendo a replegarme hacia dentro, como los caracoles. Madrid ha sido mi caparazón", escribe. Pero la capital es también un lugar capaz de frustrar, asustar y destrozar, una ciudad en la que la soledad puede ser una peligrosa enemiga. Afortunadamente, la segoviana disfruta de su propia compañía desde niña.

"Siempre me ha gustado crear un mundo interior rico en el que no me sienta sola. En Segovia, si vas al cine sola, te miraban raro, y al llegar a Madrid vi esa libertad con la que disfruto yendo a ver películas sin nadie, saliendo a pasear sin compañía… Me encanta estar conmigo misma", asegura antes de matizar que la capital no es para todo el mundo. "La ciudad tiene colgadas muchas expectativas que no son justas y que crean mucha frustración. He crecido con ese mensaje de que para triunfar, tienes que ir a Madrid. Pero desde el segundo cero, yo encontré mi sitio ahí. Para mí siempre ha actuado de refugio en todas las circunstancias en las que me he encontrado, siempre he hallado mi manera de seguir. Creo además que tenemos que repensar lo que consideramos triunfar. Casi todos mis amigos son de fuera de Madrid, y uno de ellos, que es de un pueblo de Andalucía, me decía que dos amigas suyas de ahí tienen ya dos pisos, dos trabajos y van a tomar cañas por 60 céntimos. Yo estoy aquí casi sin poder pagar el alquiler, con tuppers de mis padres, y pienso… ¿Quién ha triunfado más?".

Elvira Sastre recitando poesía Cortesía

Para dar forma a Madrid me mata, ha tomado como referencia algunas de sus columnas, por lo que domina todos los formatos y encuentra en cada uno de ellos un aliciente. "Ahora que estoy metida con la narrativa otra vez, siento que en cada formato de expresión puedo contar algo de forma diferente. Los artículos me sirven más como deshago de una parte más asocial y de la actualidad. La poesía es más emocional y profunda, y en la narrativa he encontrado la vía para crear mundos más allá del mío a los que darles una forma y una estructura".

Asegura que la literatura es, en cierto modo, su "terapia gratuita", aunque es precisamente en la terapia en la que ha encontrado ayuda para canalizar mejor sus emociones. "Al final yo trabajo con mis emociones, y creo que me ha ayudado a darles salida. Ha sido como potenciar un poco esa manera de desahogarme o de expresarme, y me ha ayudado sobre todo a canalizar las cosas y a colocarlas". Explica que aunque la visibilidad que ahora existe acerca de la importancia de la salud es fundamental para desestigmatizar la terapia, esta sigue siendo a día de hoy un privilegio que hace que haya personas a las que se les provoca un doble sufrimiento, porque no se pueden permitir esa ayuda. "Por una parte hay que normalizar la terapia, sin duda, pero por otra parte el foco más intenso ha de ponerse sobre quienes pueden hacer que la salud mental (y la física) estén al alcance de todo el mundo", apostilla.

Cómo hacerse hueco en el mundo de la poesía siendo mujer

En ocasiones la crítica cultural puede ser voraz, especialmente siendo mujer, y el ámbito de la poesía puede ser especialmente delicado. Queremos saber su parecer, y tardamos medio segundo en preguntarle al respecto cuando sus palabras escapan de su boca sin titubeos. "Es difícil hacerse un hueco como mujer en todo el mundo. En la literatura, por desgracia, también. Tienes que inventarte tu camino, disimular un poco para no molestar demasiado y así, cuando se dan cuenta, ya es tarde. También te encuentras a hombres generosos y buenos que te ayudan. Yo he tenido mucha suerte con eso. Pero en resumidas cuentas, en términos generales, es un mundo 'vetado' a las mujeres, y esto no es nuevo. No queremos un trozo del despacho para nosotras, sino estar todos juntos. Al comienzo me metieron mucha caña porque vieron una nueva manera de difundir poesía. Me he visto en muchas situaciones en las que me he topado con gente que me ha hecho una crítica y luego me ha confesado en privado que jamás me había leído. Tiene un problema grave. Existe ese prejuicio de que si compartes tus poemas en redes sociales, y encima siendo mujer y joven… Y si encima ves más…".

Hacer arte de manera gratuita te quita más de lo que te da

Las redes sociales se han convertido para muchos artistas y escritores en una plataforma para dar a conocer su obra, y hay quienes crean contenido incesantemente para no caer en el olvido. Le preguntamos si no es necesario abogar por un ritmo reposado, por un barbecho creativo para que lo que se presenta no pierda contenido ni forma. "Lo que pierde forma es la cabeza, porque te vuelves loco. En este momento en el que más constancia te exigen en redes sociales es cuando estoy más alejada. No miro números y publico lo que me apetece. Al final, eso es lo que da aire a las cosas, y hay que diferenciar. En literatura puedo subir mis versos, pero ya los tenía hechos, no los escribo para ser subidos. Esa es una parcela que debemos proteger mucho. Hacer arte de manera gratuita te quita mas de lo que te da, y esto hay que redefinirlo un poco", señala Elvira Sastre, que forma parte de Qultu.org, una plataforma para eliminar la precariedad de la vida de los creadores y ayudarles a conseguir ingresos estables. En sus redes sus seguidores tienen acceso a contenido totalmente gratuito, pero en ese espacio, dependiendo del nivel de suscripción escogido, ofrece acceso, entre otras cosas, a versos y poemas inéditos, frases escritas a mano, vídeo poemas, reseñas de sus libros favoritos, sus procesos creativos…

Un reflejo de cómo se comportan los políticos

Al ser un referente en el manejo de la palabra, terminamos nuestra charla preguntándole si la libertad de expresión está viviendo en la actualidad un momento delicado. "Lo que pasa es que ahora hay más censura, y es muy triste, porque al final creo que somos un reflejo de cómo se comportan los políticos. Existe confrontación porque hay a ciertas ideologías que tienen ciertos poderes a las que les interesa que sea así para que no haya debate, conciencia ni una tolerancia que permitiría que existieran ideologías mucho más sociales. Nos hemos convertido en gente muy intolerante que no soporta estar en la misma habitación con alguien que no piensa igual. Yo tengo mis ideas claras y se cuáles son mis líneas rojas, pero intento poder relacionarme con gente distinta a mí. De hecho, es posible que en esas conversaciones aprenda más que con alguien que te da la razón". ¿Qué dónde traza esa línea roja? "En la extrema derecha. Ya no es que yo no me quisiera poner a hablar con ellos, sino que ellos no se sentarían conmigo".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.