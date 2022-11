Bienvenidos a nuestro nuevo hogar

Hoy me vais a permitir que hoy haga mi poquito de autobombo pero es que las noticias son muy buenas.

Tenemos casa nueva. Me explico. Nuestra casa, anfitrión, compañero, socio, amigo y maestro de ceremonias sigue siendo 20minutos, del que digo con orgullo que es el periódico digital más leído en España, peeeeeeeero tenemos pisito nuevo… y ¡qué pisito!

Nacimos hace tan solo 7 meses y hemos crecido tanto que la casa se nos quedó pequeña. Así que redecorando, redecorando hemos creado un logo nuevo, sencillo, rotundo y empoderado y hemos ampliado equipo.

Yo soy mucho de recibir y nada me haría más feliz que recibiros cada día en mujer.es, escucharos, interactuar y seguir creciendo de la mano. El balance es sin duda positivo, sobre todo por la gran satisfacción de ver crecer el proyecto desde cero, de verlo nacer y de lo alto que hemos volado en este breve periodo de tiempo, poniéndonos por delante de algunas de las cabeceras más conocidas del país. También seguimos por detrás de otras, pero no perdemos ritmo. Hay horas y horas metidas, de ilusión y trabajo. Una de las frases que más he repetido últimamente cuando me preguntan cómo estoy es: "trabajada pero feliz". Como dije en la presentación de mujer.es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: nunca me vi haciendo nada diferente a esto, a contar historias, a titular, a resumir (antes, cuando solo escribía en papel mucho más), a entrevistar y a aprender. Porque si hay algo que, sobre todo, he hecho en estos siete meses ha sido eso: aprender.

Claro que no voy a pecar de falsa modestia, con lo que me gusta a mí una mención. Ni más dedicación, ni más cariño, ni más ‘pico y pala’ puedo poner en este proyecto, afortunadamente no estoy sola, tengo unos compañeros y compañeras infatigables y unos jefes que confían y dejan hacer. ¡Gracias!

Así de breve queda la opinión de este jueves, porque a veces añadir más palabras a lo que necesita pocas es emponzoñar. Un placer teneros por aquí.