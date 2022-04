En nada llega el Día de la Madre. ¿Tienes ya el regalo para la tuya? Si no es así no te sientas mal, estás a tiempo. Te queremos ayudar con una propuesta de regalos 'beauty' que seguro le van a encantar. Sabemos que no es fácil acertar y, sobre todo, con perfumes y cosmética. Para dar en el clavo hemos seccionado diferentes regalos en función de la personalidad de tu madre, seguro que así el margen de error es mínimo. Echa un vistazo a esta cuatro 'madrazas' y dinos en qué categoría encaja más la tuya.

La madre que va con 'muuuucha calma'

Andie Macdowell en la serie 'La asistenta' Cortesía

Si tu madre es así sabes de lo que te hablo. Este tipo de madre llevado al extremo sería la madre de Alex en la serie 'La Asistenta'. Puede llegar a ponerte muy nerviosa su calma, pero en el fondo lo que te gustaría es tomarte las cosas como se las toma ella. Vemos que le van los aromas suaves, los ritulales de belleza, tratamientos que hay que aplicarse con tiempo. Esta es nuestra apuesta para un madre 'tranquila'

Kit exfoliante de pies Cortesía

Igual que cuidas la piel de tu rostro, tus pies también se merecen un mimo. Con este kit exfoliante de pies de Lova Skin tus pies estarán perfectos ahora que empezamos a enseñarlos más.

Los activos de Lova Skin se consideran fórmulas cosmecéuticas, es decir que ofrecen resultados cosméticos desde una óptica farmacéutica. Por eso, cada uno de sus productos para el cuidado de los pies combina activos exfoliantes, hidratantes y calmantes que ayudan a eliminar las durezas de forma fácil y segura. ¿Cómo funciona? Aplicas el spray en las zonas a tratar, esperas un par de minutos y pasas la lima... Magia (62 €).

Soleil thé, de Kenzo Cortesía

Soleil thé, es una fragancia de té floral creada por Jérôme Di Marino. La suavidad empolvada de las flores se unen a los remolinos de almizcles blancos. El perfumista explica el origen de estas notas florales: "Inspirándome en el ginseng, un ingrediente del Lejano Oriente con milagrosas propiedades tonificantes, quise reunir dos leyendas, una de Occidente y otra de Oriente. La sangre azul flor y la raíz de la vida una vez reservada para los emperadores. Al asociarme con Iris, esta flor emblemática de la perfumería occidental con acentos empolvados, quería crear una infusión sorprendente y adictiva, como un viaje abstracto en el tiempo y el espacio". Una maravilla de perfume que llega de la mano de Kenzo, dentro de su colección Memori, y que puede que quieras quedarte en lugar de regalarla cuando la huelas (90,50 €).

Narciso Rodríguez Cortesía

Narciso Rodríguez for Her. Para las madres y en realidad para todas las grandes mujeres de tu vida. Esta fragancia las homenajea a través del almizcle con un acento envolvente de naranjo africano, osmanto y bergamota en la salida; almizcle más ámbar, en el corazón; y vetiver, vainilla y pachulí, en el fondo. Además de la fragancia clásica, el cofre incluye una vela con el mismo aroma inconfundible (65,99 €).

Cofre de regalo edición limitada Cortesía Lancôme.

Cofre de regalo Lancôme, edición limitada para el Día de la Madre con el sérum anti-aging Advanced Génifique, en tamaño 50 ml. Incluye tres tallas de viaje de tres productos: Advanced Génifique Day Cream (15 ml.), Rénergie Multi-lift Crema de Noche (15 ml.) y Advanced Génifique Yeux, contorno de ojos (15 ml.). Con el serum facial en tan solo siete días de utilización, la piel está más joven, más luminosa y lisa. Eporta luminosidad, claridad, líneas de expresión, arrugas, homogeneidad, firmeza, densidad, textura, elasticidad, tonicidad (119 €).

La presumida

Eva Longoria posa para los medios gráficos en el LACMA. GTRES

Te quita tus 'cosas', usa tus cremas, tu perfume, las herramientas de estilismo... ¿Podría tenerlas ella? Sí ¿Para qué las va a comprar si ya se las coge a su hija? también. Si tu madre es así le van perfumes florales con un toque dulce, barras de labios muy hidratantes, cosmética efecto flash... Eva Longoria, o Gabrielle Solis en Mujeres desesperadas, es nuestra madre presumida.

Flower by Kenzo Cortesía

Kenzo ofrece un bouquet de rosas de Damasco y violetas con toques devainilla y almizcles blancos. En esta ocasión Flower by Kenzo viene en un estuche que incluye una vela perfumada con la mítica fragancia. El cofre cuesta 59,99 €.

L’Interdit Eau de Parfum Cortesía

El acorde floral blanco con notas oscuras de L’Interdit Eau de Parfum, de Givenchy llega acompañado por una vela perfumada, en un estuche de venta única en Sephora, para celebrar el Día de la Madre (59,99 €).

Dior cortesia

Las icónicas barras Rouge Dior se cubren de un delicado motivo floral grabado sobre toda la superficie de la barra.

Esta edición limitada está disponible en tres tonos: beige contemporáneo, un rojo carmín atemporal o un rosa palo con acabado aterciopelado.

La barra de labios es recargable y su fórmula está enriquecida con extractos naturales de peonía roja y flor de granada, para un color de larga duración y 16 horas de confort en los labios. Disponible en exclusiva en dior.com y en El Corte Inglés de Serrano, en Madrid (44 €).

Reveel vitamina C Cortesía

Reveel Vitamina C concentrado se trata de un producto con un formato original que contiene una alta concentración de la vitamina C pura al 79%, consiguiendo así resultados incluso en pieles sensibles. Esto se hace posible gracias a sus esferas de ácido L-ascórbico puro, que conservan sus propiedades hasta el momento de su uso, cuando será necesario emulsionarlas con un sérum activador que reduce el PH del ácido L-ascórbico para que sea posible aplicarlo en la piel. Aporta luz, elasticidad, reduce la aspereza de la piel y atenúa las arrugas (desde 88 €).

Double Serum Cortesía Clarins

Creado en 1985, este emblemático tratamiento anti-edad ha sido pionero en ofrecer 2 fórmulas separadas en un mismo tratamiento con el fin de ofrecer una acción global antiedad. Una doble fórmula, hídrica y lipídica, en la que cada fase presenta su mayor concentración de activos manteniendo totalmente su pureza.

El envase es una proeza tecnológica. El doble sistema de válvula preserva la integridad de los activos que se mezclan en el momento de la aplicación. Aporta a la piel oxigenación, hidratación, nutrición, regeneración y protección (30 ml/90,50 €).

La perfeccionista

Marcia Cross daba vida a Bree Van de Kamp Freeman

Todo tiene que estar impecable. Pelo, ropa, casa, maquillaje... No descansa nunca... o eso parece. Es insuperable, es única. ¿Recordáis a la mítica Bree Van de Kamp en 'Mujeres Desesperadas'? Es ese tipo de mujer, pero sin la parte oscura y malvada. A las que nos referimos nosotras son puro amor. Aquí va nuestra selección para esas madres 'sobresalientes'.

Curl Secret Optimum, de BaByliss Cortesía

Curl Secret Optimun es un moldeador de cabello automático, de BaByliss, que 'recoge' el pelo y lo devuelve ondulado. El moldeador moviliza fácilmente el cabello hacia la cámara de cerámica donde se calienta suavemente para formar un rizo.

Calienta hasta 230°C, tiene 6 temperaturas, cámara de cerámica, 3 tiempos para diferentes tipos de rizos, cambio automático de dirección, ionic frizz-control, sistema de calentamiento profesional, indicador de temperatura, apagado automático y 2.5m de cable para que puedas atender esa llamada con la otra mano si el teléfono no está en el baño. Cuenta con tres años de garantía (99,90 €).

Braun FaceSpa Pro 912 Cortesía

Braun FaceSpa Pro 912 es primer dispositivo 3 en 1 que realiza las funciones de depilación, limpieza y tonificación facial. Elimina el vello desde la raíz con el accesorio depilatorio para conseguir una piel suave. El cepillo de limpieza facial para pieles sensibles elimina las impurezas sin irritar. Además, el cabezal de MicroVibración aplica el sérum o la crema hidratante mientras tonifica la piel (139 €).

Cofre J'adore, de Dior Cortesía

En J'adore Infinissime se mezclan acordes de jazmín, rosa de mayo, ylang-ylang y nardo creando un aroma mítico e intemporal. Este cofre incluye la fragancia y la loción corporal (92,99 €).

Le soin noir, de Givenchy Cortesía

Inspirándose en el universo marino de Le Soin Noir, Givenchy ha desarrollado un ritual de aplicación único con la nueva mascarilla de la línea: un masaje multisensorial calmante que incluye la estimulación de los meridianos energéticos para maximizar los beneficios de la fórmula. La aplicación con brocha ofrece una experiencia sensorial inigualable para disfrutar de un momento de bienestar supremo. Compuesta ahora por un 95% de ingredientes de origen natural, presenta una textura sensorial marmoleada (298 euros).

La optimista/luchadora

Mandy Moore es la gran Rebeca Pearson en la serie 'This is us' GTRES

Rebecca Pearson la madre de 'This is us' encarna a la perfección ese doble papel de madre optimista y luchadora. Siempre está de buen humor, siempre ve el lado bueno de las cosas, siempre sale adelante. ¿Se parece a la tuya... o a ti? Aquí va nuestra selección para todas esas madres que luchan sin perder la alegría.

La vie est belle Cortesía

Cofre de regalo edición limitada para el Día de la Madre con el eau de parfum de 100 ml. del perfume de la felicidad, La vie est belle que incluye la loción corporal lait de parfum con la misma fragancia en un tamaño de 50 ml., una minitalla del eau de parfum de 10 ml. para llevar en el bolso y una máscara de pestañas Hypnôse de tamaño viaje (2 ml.). La vie est belle es una firma olfativa única dentro de un resplandeciente frasco bautizado como 'le sourire' de cristal (la sonrisa de cristal), con un lazo de organza gris nacarado que rodea su cuello formando dos alas, símbolo de la libertad. Este perfume icónico, de la familia floral oriental, es conocido como el primer iris apetitoso en el que destacan el iris pallida de Florencia, el jazmín de Arabia y la flor de azahar tunecina (134,50 €).

belleza Cortesía

L'Oréal Paris, de la mano de una de las artistas más influyentes de Europa, Coco Dávez, exitosa y llena de color ha creado siete cofres exclusivos inspirándose en diferentes tipod de madres, todas ellas únicas y excepcionales. El de la mujer optimista y luchadora incluye Crema Revitalift Laser Día y Crema Revitalift Laser Noche (30,57 €).

Pack laCabine Cortesía

Este neceser de laCabine incluye el pack Rutina Intensiva de ácido hialurónico con crema y ampollas (5) de hialurónico puro: fórmulas con polvo de alga de nieve y flor de margarita para mejorar la resistencia de la piel, corregir arrugas y también manchas oscuras (21,95 €).

Mascarillas de Apivita Cortesía

Mascarillas faciales de Apivita para poner a punto tu rostro antes de cualquier plan primaveral. Son tamaño viaje, para que elijas las que más se adapten a tus gustos y necesidades de tu piel.

Mascarilla iluminadora facial con naranja (naranja)

Mascarilla hidratante facial con higo chumbo (verde)

Mascarilla exfoliante facial con arándano (morada)

Mascarilla limpiadora facial con propóleo (gris)

Todas tienen un precio de 13,75 €.