La primera edición de los premios E Beauty: respeto, amor propio y mucha belleza en el universo digital

Ha tenido lugar la primera edición de los premios E Beauty organizados por Mujer.es y que reconoce los trabajos de divulgación y comunicación, relacionados con el sector belleza, de empresas y particulares dentro del universo digital. Ha sido un evento exclusivo que ha reunido a las principales figuras del sector cosmético así como a creadores de contenido en redes sociales.

El evento, que ha contado con DIM y Heineken como patrocinadores; y Apodemia como colaborador, ha tenido lugar en el Hotel Iberostar Las Letras, en la madrileña calle Gran Vía. Los premios se han entregado durante un brunch navideño que ha dado el pistoletazo de salida a todas las citas sociales que están por venir de aquí a final de año y en las que celebrar la vida, la ilusión y las ganas de seguir avanzando.

Detalle stand de Apodemia JPARIS

La periodista y presentadora Mónica Martínez, vestida de Celia B, ha sido la encargada de conducir el acto de entrega de premios, a los que han asistido caras conocidas como la periodista Teresa Viejo, la actriz y presentadora Mar Saura, el maquillador Jesús Serrano (ambos premiados) o las creadoras de contenido Marta Oria y Natichu Alcántara.

Mónica Martínez, vestida de Celia B. JPARIS

Los ganadores de los premios EBeauty

1. Mejor proyecto sostenible digital: Beauté Mediterránea por su proyecto Beauty detox. Se trata de reconocimiento a iniciativas del sector destinadas a mejorar la comunicación a través de redes sociales y plataformas digitales y contribuyan a crear un ambiente sano, libre de bulos y fake news. Proyectos que suman en positivo y hacen del universo 3.0 un lugar mejor.

Merces Fadrique, Ceo de La trastienda y Marcela Valoroso, directora de operaciones de Beauté Mediterráne JPARIS

2. Mejores tutoriales: Dyson por sus tutoriales con María Roberts. Se premia en esta categoría a esos vídeos directos, prácticos, sencillos y bien explicados; que les hacen la vida más fácil a los usuarios y se convierten en algo necesario en su día a día.

Rut Garrido, redactora de Mujer.es y Mayma de la Rosa-Degrelle, directora de comunicación y relaciones públicas Dyson España y Portugal. JPARIS

3. Mejor divulgador: Maquillador Jesús Serrano. En un entorno digital, que todo se mueve a una velocidad de vértigo, y en el que encontramos miles y miles de fuentes de información, es muy importante encontrar referencias válidas; y en esta categoría se reconoce el trabajo de aquellos creadores de contenido con un perfil prescriptor, que hablan desde el conocimiento y el análisis sobre el mundo de la belleza y la salud

Alejandra Domínguez, directora de WSI y Jesús Serrano, maquillador. JPARIS

4. Women Support: Dove con su proyecto Autoestima. Una categoría que premia aquellos proyectos e iniciativas centrados en la mujer, que contribuyen a crear una red de apoyo en el universo digital.

La periodista y escritora Teresa Viejo y Jone Zubizarreta, de Dove España. JPARIS

5. Mejor Campaña: Olay con su campaña Wellaging. Aquellas campañas o iniciativas en redes o en sites que hayan sido rompedoras, innovadoras, emotivas, que haya generado mucho engagement y se hayan hecho virales, en definitiva, esas campañas que impactan y se quedan en el recuerdo de los usuarios; algo que ha conseguido el siguiente premiado.

Sandra González, redactora jefe de mujer.es y Josué Ruiz, Brand Manager Olay España. JPARIS

6. Innovación y acercamiento del universo 3.0 a todas las edades: Foreo. Marcas, iniciativas o empresas que contribuyen a que el universo digital no se quede solo en cosas de jóvenes, y lo acercan a todo el mundo, sin importar la edad.

Pilar Pérez, Directora de comunicación de HEINEKEN y Marta Panera, Head of Marketing & Communications de Foreo JPARIS

7. Innovación y transformación digital en el universo perfumes: Academia del perfume. Se reconoce el trabajo de aquellas marcas o empresas del sector perfumería que hayan crecido o nacido en el marco digital con campañas en este universo e iniciativas de marketing que hayan impactado en la sociedad. La Academia del perfume: La Academia del Perfume, cuya misión es divulgar la cultura del perfume a toda la sociedad, se ha reinventado digitalmente, sus contenidos están accesibles on line: las píldoras de los Académicos, las webinars ‘Los Viernes del Perfume’, la gala de entrega de premios, etc... Y con iniciativas tan maravillosas como ‘La esencia de un cuadro, una exposición olfativa’, en el Museo del Prado

Encarna Samitier, directora de 20minutos y Cristina de Catalina, directora de desarrollo de la Academia del Perfume JPARIS

8. Mejor Star Up: Ocean By Mar Saura. Nuevas empresas o proyectos que hayan nacido en el universo digital y se dan a conocer a través de este medio: redes sociales, webs, aplicaciones, etc

Mar Saura creadora y directora de Ocean By Mar Saura y la creadora de contenido Marta Oria JPARIS

9. Mejor emprendedora e innovadora digital en el sector belleza. Kuka&chic. La constancia y confianza a la hora de emprender es fundamental y no es fácil de mantener. Ofrecer servicios y productos diferenciadores 3.0 que aúnen calidad, sencillez y buen servicio no es un reto al alcance de todos. Desde mujer.es hemos visto que es posible conseguirlo con ganas y honestidad.

María Moyano, jefa de publicidad de Mujer.es y Nuria López, creadora de la marca Kuka&Chic. JPARIS

10. Premio especial positivity. L'Oréal Professionnel por su proyecto 'head up'. Ahora que todo parece que es aparentar, que todo tiene que ser perfecto, que todo vale y que lo último en la escala de prioridades somos nosotros mismos queremos premiar iniciativas que se encarguen del cuidado de sus profesionales y de poner en valor cuestiones ‘no normativas’ físicas o mentales de las que nos cuesta trabajo hablar.