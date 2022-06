Volkswagen Driving Experience: el valor de aprender de forma segura y divertida

La vida es continuo aprendizaje, y las mejores lecciones las da la experiencia. Pero si algo nos interesa y no sabemos lo suficiente, o simplemente queremos ampliar conocimientos, no hay nada mejor que ponerse en manos de expertos.

Esta premisa, trasladada al mundo del automóvil, tiene una importante vertiente en la formación para la seguridad a la hora de conducir, y Volkswagen lo supo ver hace ya casi dos décadas creando la escuela de conducción Volkswagen Driving Experience, por la que han pasado cerca de 30.000 personas.

Volkswagen Driving Experience es hoy en día un proyecto abierto a clientes y no clientes de la marca. Cuenta con un equipo de instructores de primer nivel y el apoyo de Luis Moya, bicampeón del mundo de rallyes y embajador de la marca. Además, la mayoría de los cursos tienen lugar en los circuitos más importantes de nuestro país, escenarios seguros y cerrados como Montmeló (Barcelona), Jarama (Madrid), Los Arcos (Navarra), Ascari (Málaga) o Cheste (Valencia).

La escuela de conducción de Volkswagen ha ido evolucionando tanto como lo ha hecho el propio automóvil, configurando ofertas cada vez más personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada usuario, y más ahora que han entrado en juego los coches electrificados.

Luis Moya es embajador de Volkswagen y una figura muy importante en los cursos por su dilatada experiencia en el automovilismo. VOLKSWAGEN

Escuela One to One + Meet & Drive con Luis Moya

Como la denominación traducida indica, los One to One son clases privadas y exclusivas con un piloto de la Escuela de Conducción de Volkswagen. Se imparten todos los sábados en Madrid o Barcelona y tienen un precio de 190 euros para clientes y 220 euros los que no lo sean. El Meet & Drive consiste en una clase particular de conducción con un piloto profesional y una comida junto a Luis Moya. Está agendada para el 10 de septiembre en Madrid o una semana más tarde en Barcelona a un precio de 210 euros los clientes y 250 los no clientes.

Escuela ID.

Se trata de una experiencia nueva y encaminada a conocer el funcionamiento del coche eléctrico. Hay una parte teórica, en la que se aclaran dudas sobre la carga, autonomía y la movilidad de estos vehículos, y otra práctica al volante de ID.5 donde se siguen pautas para sacar el máximo partido a la conducción de un coche eléctrico. Las próximas fechas no se han definido todavía, pero los precios son de 170 euros para clientes y 220 para los que no lo sean.

La conducción de vehículos eléctricos tiene su técnica, y no hay mejor forma de plasmarla que practicar al volante de los modelos ID. VOLKSWAGEN

Escuela GTI

Está dirigida a personas con hasta dos años de carnet que quieran aprender y mejorar en la técnica de la conducción. Consta de una formación teórica, en la que se incide en la colocación de las manos al volante, la importancia de la vista y el peligro que representan las distracciones, el alcohol o las drogas, y otra práctica en la que los alumnos ruedan en pista al volante del Golf GTI, el Polo GTI y el nuevo Taigo para poner a prueba su capacidad de reacción, la frenada con esquiva sobre superficies deslizantes o la gestión del tráfico. El precio es de 140 euros para clientes y de 190 euros para no clientes.

Escuela R

Curso dirigido a conductores experimentados que quieren depurar su técnica al volante para reaccionar con mayor seguridad ante situaciones adversas. Se ahonda en temas como la importancia de la trazada, las partes de una curva o los pesos e inercias del vehículo, conceptos que podrán poner en práctica en pista y sobre superficies deslizantes. Los alumnos de la Escuela R tendrán la oportunidad de conducir el Golf R, el T- Roc R, el Arteon R y el Arteon Shooting Brake R. El precio es de 240 euros para clientes y de 300 euros para no clientes.

No solo asfalto. En los cursos también se aprende teoría y práctica con los SUV por superficies complicadas. VOLKSWAGEN

Race Tour Fast Track

Este formato tiene como objetivo acercar a los conductores las novedades de producto de la marca. Además de probar los coches, a través de distintos módulos se pone el foco en temas como la conectividad, la electrificación, la conducción eficiente, los asistentes o las técnicas de conducción 4x4. La gama de modelos es ingente: Golf R, Golf GTI, T- Roc R, T Roc Sport, Tiguan, Touareg,Taigo, ID.3, ID.4, ID. 5, Passat GTE y Arteon. El Race Tour Fast Track tiene un precio estándar de 75 euros para clientes y de 110 euros para los que no lo sean, pero el último evento contó con importantes descuentos.