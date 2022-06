Un patinete eléctrico con pedigrí: así es el e-scooter de Audi

En la actualidad, las marcas de automóviles no solo venden coches. También ofrecen las más variadas soluciones de movilidad y, como no podía ser de otra forma, Audi no quiere perder protagonismo en este apartado y ofrece, entre otras opciones, el e-scooter como parte de su programa de accesorios originales.

Desarrollado en colaboración con Segway, este patinete eléctrico se convierte en la nueva opción de micromovilidad urbana de la marca premium alemana que igualmente se mueve sobre dos ruedas y llega como alternativa a la creciente demanda de soluciones urbanas de “última milla”.

Capaz de ofrecer una autonomía de hasta 65 kilómetros, el e-scooter es un producto con una soberbia calidad de terminación y un diseño de lo más exclusivo, aunque solo sea por lucir el logo de los cuatro aros.

El patinete alemán tiene una longitud de 117 cm ( 47 cm de anchura y 120 cm de alto) pesa tan solo 19,1 kg y puede ser plegado para facilitar su transporte.

Este es el display desde el que se pueden manejar varias funciones, como la carga o los distintos modos de conducción. E.G.

Su motor de 350 W transmite la potencia a la rueda trasera y es capaz de alcanzar los 20 km/h y superar con solvencia pendientes de hasta un 20% de desnivel en cualquiera de sus tres modos de conducción: Eco, Standard y Sport.

Se recarga en 6 horas

El e-scooter sobresale, además, por su sistema de frenado independiente y regenerativo. Mientras que la rueda delantera cuenta con un freno mecánico, la trasera lleva uno eléctrico. De esta forma, incluso en caso de un posible fallo o avería en el dispositivo delantero, el patinete todavía es capaz de frenar a través de la rueda posterior.

Destacar que la batería tiene una garantía de 2 años y se recarga al 100% de su capacidad en 6 horas utilizando una toma de corriente convencional. A través de Segway, los clientes también pueden optar por un sistema de carga rápida con un soporte específico.

Cuidado hasta en el más mínimo detalle, desde el display del manillar el usuario podrá seleccionar los distintos modos de conducción, arrancar el patinete y encender o apagar los faros traseros y delanteros que son de LED.

El Audi e-scooter cuenta con el soporte de la red de concesionarios oficiales de la marca y su precio recomendado es de 849 euros.