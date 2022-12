Multas de la DGT que no pueden ser rebajadas a pesar de pagarlas pronto

Las multas de tráfico no son plato de buen gusto para nadie, pero al menos si reconocemos la infracción y pagamos en los siguientes 20 días después de recibirla, podremos disfrutar de una reducción del 50% en el pago de su cuantía.

Eso sí, antes de entrar en materia, hay que avisar que, si no estamos de acuerdo co la sanción planteada o no hemos cometido dicha infracción, habrá que recurrir la multa y perderemos este derecho a pronto pago. Es decir, no hay que dejar que nos invadan las prisas por pagar menos dinero de multa si, verdaderamente, no estamos de acuerdo con la sanción propuesta.

La primera es conducir con un detector o un inhibidor de radar en el coche. Con los cambios de la nueva Ley de Tráfico, ni siquiera es necesario estar usándolo para recibir la sanción correspondiente, que va desde los 500 a los 3.000 euros. Es una de las multas más caras que puede ponerte Tráfico.

Por las señales

Otra infracción sin derecho a pronto pago es causar daños en la infraestructura viaria, comprendiendo como tal desde la propia carretera a las señales de tráfico. Las multas a las que podemos enfrentarnos son de hasta 3.000 euros.

En la misma línea que la anterior, existe una infracción tipificada por realizar obras en la vía sin la autorización correspondiente. También será motivo de multa llevarlas a cabo sin la señalización adecuada.

Identificación del conductor

Además de que podemos acabar pagando una multa de 1.500 euros por no contestar a un requerimiento de notificación del conductor de la DGT, no contestar a estas comunicaciones nos dejará sin pronto pago. Así mismo, en las multas en las que no se pueda llevar a cabo este proceso de identificación tampoco habrá reducción del 50%.