Los cinco momentos en los que tienes que usar el intermitente del coche o moto para evitar hasta 200 euros de multa

El uso de los intermitentes es más importante de los que parece, ya que avisan a otros conductores de nuestras intenciones al volante para que estos puedan anticiparse a nuestros movimientos y así evitar accidentes, choques o sobresaltos. Aunque haya un cierto porcentaje de usuarios que no utilice estas luces de señalización, tan sencillas de activar, olvidarse de echar los intermitentes puede acabar siendo la causa de recibir una sanción de unos 80 a unos 200 euros, incluyendo no solo el no poner el intermitente sino también el no hacerlo con tiempo suficiente.

La norma principal es poner el intermitente del lado que corresponda siempre que se cambie trayectoria. Así, es obligatorio activarlos siempre que vayamos a girar hacia izquierda o derecha o vayamos a cambiar de carril. También es necesario utilizarlos cuando vayamos a salir de una rotonda o glorieta (aquí tienes los consejos para salir de manera airosa de una de estas rotatorias) o cuando vayamos a adelantar a otro vehículo, a incorporarnos en una vía o a tomar una salida de la carretera.

También al aparcar

Existe un quinto escenario en el que es obligatorio utilizar siempre los intermitentes pero que muchos conductores desconocen. Por ello, la DGT ha querido recordarlo en sus redes sociales: hay que poner el intermitente que corresponda siempre que vayamos a aparcar o a sacar el coche de un estacionamiento.

Es importante activar esta luz cuando detectamos el hueco para estacionar y hacerlo siempre con suficiente tiempo, antes de detener el coche. Así, los conductores que nos sigan sabrán que vamos a detener el vehículo y podrán reaccionar a tiempo para evitar accidentes. Igualmente, a la hora de volver a coger el vehículo habrá que observar que no se acerque ningún otro usuario y esperar a que nos podamos incorporar al tráfico con seguridad.