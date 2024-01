Volkswagen renueva su Golf: 100 km de autonomía para los PHEV, más tecnología y un GTI que sube potencia hasta los 265 CV

El Golf celebra este año su 50º aniversario y Volkswagen lanza una versión mejorada de su superventas, que estará disponible para encargar en pocas semanas, para conmemorarlo. Así, este renovado Golf mejora al actual con un sistema de infoentretenimiento de nueva generación, un concepto de botonería en el volante que vuelve a lo físico tras las críticas a los táctiles actuales, un diseño frontal y trasero más afilado y sistemas de propulsión más eficientes; incluyendo propulsores híbridos enchufables con una mayor autonomía totalmente eléctrica, de unos 100 kilómetros. Además, por primera vez en un Golf, el logotipo de Volkswagen va iluminado en el frontal.

En sus 50 años ha vendido más de 37 millones de unidades. VOLKSWAGEN

Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, comentaba: ''El Golf lleva medio siglo en el corazón de la marca Volkswagen, ofreciendo una movilidad asequible para todos al más alto nivel técnico. Esto es precisamente lo que estamos desarrollando ahora con la nueva evolución del modelo, con una eficiencia, confort y calidad aún mayores y un nuevo concepto de funcionamiento. El Golf no puede ser mejor''.

Renovado escuchando a los clientes

El nuevo Golf y el nuevo Golf Variant (la carrocería familiar) se reconocen por su nuevo frontal. Entre los rasgos que lo definen visualmente destacan el logotipo de Volkswagen, que se ilumina por primera vez en el Golf, y los faros LED de nuevo diseño. Los faros matriciales LED IQ.Light de alta gama incorporan una nueva luz de carretera de alto rendimiento con un alcance de hasta 500 metros. Los grupos ópticos traseros LED 3D IQ.Light de ambas versiones de carrocería también han recibido un nuevo diseño tridimensional.

¡Adiós a los botones táctiles del volante! El botón físico vuelve VOLKSWAGEN

En el interior, la renovación del modelo incorpora un sistema de infoentretenimiento más intuitivo de nuevo desarrollo con una pantalla táctil independiente de 12,4 pulgadas. En su base cuenta con controles deslizantes táctiles ergonómicamente optimizados e iluminados para el control de la temperatura y el volumen, esto último algo de lo que no goza la generación actual y que le ha granjeado múltiples críticas, pues de noche no se ven y no sabes dónde está el volumen o el control de la temperatura del climatizador.

Las ópticas traseras son de nuevo diseño, ahora tridimensional. VOLKSWAGEN

También son nuevos el volante multifunción mejorado, con botones físicos en detrimento de los ampliamente odiados táctiles de la generación actual, y el asistente de voz IDA. Mediante el lenguaje natural, el IDA puede utilizarse no sólo para controlar funciones como el aire acondicionado, el teléfono o el sistema de navegación, sino también para acceder a información en línea de todos los ámbitos imaginables, desde la previsión meteorológica hasta preguntas de cultura general. En el futuro, el Golf llevará a bordo la última generación del sistema de infoentretenimiento, que integra ChatGPT. Así, los ocupantes podrán interactuar con el coche utilizando el lenguaje natural y hacer que se les lean en voz alta los contenidos consultados mientras viajan.

El híbrido enchufable tiene ahora hasta 100 km de autonomía eléctrica. VOLKSWAGEN

En el apartado tecnológico referente a la seguridad, el renovado Golf cuenta con nuevos sistemas de asistencia, como la función mejorada Park Assist Plus. Al pasar por delante de una plaza de aparcamiento, detecta si el espacio (en paralelo o en batería) es lo suficientemente grande e inicia el proceso de aparcamiento, encargándose de la dirección, así como de la aceleración y el frenado. Además, el Park Assist Pro estará disponible por primera vez para el Golf, permitiendo a los conductores guiar el vehículo dentro y fuera de las plazas de aparcamiento con su smartphone. El vehículo puede salir de la plaza de aparcamiento de forma remota si, por ejemplo, la plaza es muy estrecha. Otra novedad es el sistema Area View, que crea una vista panorámica de 360 grados, lo que permite ver fácilmente los bordillos y las marcas de las plazas de aparcamiento.

Nueva gama de propulsores

El nuevo Golf GTI tiene ahora 265 CV de potencia. VOLKSWAGEN

Mecánicamente también trae novedades, con nuevos propulsores híbridos enchufables que ofrecen ahora una mayor potencia y una autonomía eléctrica de unos 100 kilómetros, y están equipados adicionalmente con una función de carga rápida. En la fase de lanzamiento, la línea de productos contará con un total de nueve opciones diferentes: Mild-Hybrid (eTSI), híbrido enchufable (eHybrid y GTE), gasolina turboalimentado (TSI) y diésel turboalimentado (TDI). De este modo, el Volkswagen Golf comprende todas las etiquetas medioambientales de la DGT excepto la B: C, Eco y Cero. Por su parte, el Golf GTI se ha hecho aún más deportivo con una potencia superior a la de su predecesor, alcanzando ahora los 265 CV. Además estrena también nuevos diseños de llantas unos asientos muy deportivos en su interior.