Trucos para alquilar coches baratos estas vacaciones

Se acerca la temporada de verano y con ella las vacaciones. Elegir destino, buscar traslados, alojamiento, organizar la mejor ruta… Si bien pasamos todo el año esperando estas semanas de merecido descanso estival, el éxito de nuestro viaje depende en gran medida del esfuerzo que hayamos puesto en la organización. El éxito y, directamente, el presupuesto invertido. Seamos sinceros, nos encantaría tener dinero ilimitado para viajar, pero no es el caso.

Si no quieres renunciar a disfrutar de unas buenas vacaciones pero tienes un presupuesto ajustado te damos dos claves: anticipación y olfato ahorrador. De la primera, te encargas tú. Con la segunda, podemos ayudarte. Hemos preguntado a los expertos en chollos que hay detrás de Descuentos 20minutos por consejos para ahorrar en vacaciones. De momento, nos hemos centrado en alquiler de coches más baratos, pero vendrá mucho más en los próximos meses. Aquí van sus ocho consejos para ahorrar en tus reservas de vehículos.

Aplica cupones de descuento

Muchas empresas de alquiler ofrecen cupones que puedes aplicar en el proceso de pago de tu reserva online. Lo mejor es que se trata de rebajas directas e inmediatas sobre el precio; lo peor, que suelen ser promociones flash que duran solo unos días. En Descuentos 20minutos puedes consultar todos los cupones activos y verificados por un equipo de expertos, como este código promocional Ok Mobility con el que puedes rebajar hasta un 35% el precio final

Suscríbete a newsletters

Te recomendamos suscribirte a los boletines de novedades de las diferentes compañías de rent a car. No solo te permitirán estar alerta ante cualquier campaña de ofertas que puedas aprovechar, sino que, además, es probable que recibas cupones descuento de bienvenida que podrás usar para tu próxima reserva.

¿Depósito lleno o no? Descubre qué es lo que más te conviene. 89Stocker

Alquila con anticipación

Si ya sabes cuándo vas a tener tus días de vacaciones, no esperes más. Ser previsor te asegurará poder alquilar el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades, que las fechas que deseas estén disponibles y no menos importante, aprovechar campañas de descuento para reservas anticipadas. Muchas compañías están ofreciendo ya descuentos interesantes de cara al próximo verano.

Usa comparadores de alquileres

Antes de revisar una a una las webs de las empresas rent a car para buscar tu coche., consulta en un comparador de alquileres. Podrás ver de un vistazo todas las ofertas con los parámetros que le marques, y tendrás una fotografía general de los precios, aunque luego completes la reserva en la compañía.

Ten en cuenta la regla de las 24 horas

Intenta ajustar los tiempos de recogida y devolución del vehículo para no pagar un día entero de más por usarlo tan solo unas horas. Esto quiere decir que si reservas un vehículo a las 12:00, procura devolverlo a esa misma hora o antes, ya que si lo devuelves tan solo un par de horas después, esto se computará como un día entero. El truco está en saber cuándo lo vas a devolver y ajustar la recogida a esa misma hora.

Ahorra en conductores del vehículo

Hay compañías que te ofrecen un segundo conductor gratis. Si lo necesitas, procura informarte antes de reservar. Si no lo necesitas, recuerda desactivar la opción para no incurrir en gastos extra innecesarios. De igual modo, ten en cuenta que en ocasiones existe una tasa por edad, y que los conductores muy jóvenes o conductores noveles pueden tener un suplemento.

No pagues la gasolina por adelantado

Aunque pueda resultar cómodo, procura no contratar tu vehículo con el depósito lleno. Si eliges este servicio estarás pagando un precio más elevado del habitual por el combustible del que puedas encontrar por tu cuenta. ¿Por qué? Porque estarán aplicando el valor más alto de la tarifa de gasolina o diesel. Si rellenas tú el depósito en cualquier gasolinera, siempre puedes intentar hacerte con el mejor precio.

Vigila los extras asociados al alquiler

Algo que puede parecer muy obvio, pero revisa bien el alquiler de tu vehículo y no contrates extras asociados al alquiler que no vayas a utilizar. Algunas compañías inflan el precio a partir de estos extras, como el conductor adicional que comentábamos anteriormente. Revisa bien el resumen de servicios, elimina los que no sean necesarios y rebaja el precio final.