Nuevo SsangYong Rexton, el SUV para toda la familia y uno más

Estamos ante la quinta generación de un modelo que vuelve ser muy atractivo por su precio, tamaño y la posibilidad de hacer incluso recorridos off-road con bastante solvencia.

Con 4, 8 metros de longitud hay muy pocos SUV dentro de su clase con sus características, destacando ahora un salto de imagen y calidad que, a lo mejor no llega a los niveles de sus principales rivales, pero que cumple perfectamente con los deseos de muchas familias que no quieren hacer un gran desembolso. De hecho, es el todocamino más barato de su categoría.

Con una longitud de 4,8 metros, la apariencia de este todocamino es bastante contundente. SSANGYONG

Estéticamente se potencia desde todas las posiciones. Visto de frente, llama enseguida la atención el diseño de la parrilla y su generoso tamaño. Está escoltado ahora por unas nuevas ópticas de LED (solo para el acabado tope de gama), mientras que el paragolpes ha sido renovado igualmente. Por detrás, modernas pinceladas de diseño tanto en los grupos ópticos como en el portón para conseguir un efecto visual más contundente y atractivo.

Si pasamos al interior, una de sus grandes bazas es la posibilidad de alojar hasta siete pasajeros con tamaño más que suficiente en las dos primeras filas.

Atractiva imagen del interior que ahora llama la atención por el volante achatado y la gran consola central. SSANGYONG

Diesel de 202 CV

Como no podía ser de otra forma, el Rexton de última generación presenta un acabado más conseguido y un estilo muy rejuvenecido en el que no falta un completo sistema multimedia, alojado en una pantalla de 8 pulgadas, con Apple Car Play y Android Auto. El tablero, aunque no en todos los acabados, puede ser digital con una pantalla de 12 pulgadas en su caso.

Como ya hemos remarcado, la habitabilidad es uno de los puntos fuertes de este SUV que lo demuestra del mismo modo cuando nos fijamos en la capacidad del maletero con 872 litros si prescindimos de la tercera fila de asientos y 1.806 con todos los asientos abatidos.

La versión Limited tope de gama incluye ópticas de LED. SSANGYONG

En el capítulo dinámico, el 4x4 coreano quiere contentar a los que quieren un coche para todo. Con este objetivo, la marca sigue conservando su esquema de tracción total conectable y reductora, algo que los usuarios más exigentes agradecerán mucho cuando abandonen el asfalto y pasen a disfrutar de los recorridos camperos.

Potencia tampoco les va a faltar pese a las más de 2,2 toneladas que pesa. Su motor turbodiesel ofrece 202 CV y la comodidad de ir asociado a un cambio automático de 8 relaciones con levas en el volante y tres modos de conducción.

El sistema de conectividad es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. SSANGYONG

Estos son sus precios:

Pro 37.200 euros

Premium 41.800 euros

Limited 49.800 euros