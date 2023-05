Las claves para limpiar la tapicería del coche y dejarla perfecta

Limpiar la tapicería del coche es una labor fácil y sencilla. Normalmente, nos cuesta un poco, porque no sabemos esos trucos para hacerlo fácil y sencillo. Seguro, que en alguna ocasión te has arrepentido de no limpiarla más frecuentemente, y se te desgasta poco a poco. Por eso, si no quieres que vuelva a pasar, sigue estos consejos.

Antes de empezar, es evidente que tenemos dos opciones: llevarla a talleres especializados y hacerlo por nuestra cuenta. Esta segunda es cierto que es la más costosa en el sentido económico y de esfuerzo. Pero una vez acabada, veremos que no hay tanta diferencia.

A man cleaning car with microfiber cloth. Car detailing or valeting concept. Selective focus. Car detailing. Cleaning with sponge. Worker cleaning. Car wash concept solution to clean

Para limpiar nuestra tapicería tenemos que contar siempre con 4 elementos esenciales: aspirador, cepillo, un trapo seco y otro húmedo. Una vez los tengamos tenemos que seguir las siguientes fases en este orden:

Vacío de objetos: siempre se quedan cosas básicas como monedas, bolígrafos o mecheros por el coche, que dificultan la limpieza. Además, las alfombrillas se deben quitar. Aspirado: esencial para empezar, sobre todo para quitar esas primeras manchas más visibles y dejar más asequibles las más complejas. Siempre se empieza por la parte trasera, para tener una mejor organización. A limpiar: cepillos y trapos a la obra, en esta fase, la podemos hacer de diferentes maneras:

Car interior textile seats chemical cleaning with professionally extraction method. Early spring cleaning or regular clean up. MAKSIMS_LIENE

Las diferentes formas

Agua y jabón : el truco para tener una tapicería limpia se remonta a los elementos más simples y que hemos usado para miles de cosas. No obstante, si se puede usar jabón especial para tapicerías, mejor que mejor.

: el truco para tener una tapicería limpia se remonta a los elementos y que hemos usado para miles de cosas. No obstante, si se puede usar para tapicerías, mejor que mejor. Con amoniaco : la disolución de amoniaco líquido y agua , en un pulverizador nos ayudarán a quitar las manchas que se suelen quedar en los asientos de los coches (como el chocolate, las salsas, etc.). Aquí se trata de rociar la mancha y frotar con un cepillo o bayeta.

Otro punto a favor del amoniaco es que quita los olores de cualquier superficie.



: la disolución de , en un nos ayudarán a quitar las manchas que se suelen quedar en los asientos de los coches (como el chocolate, las salsas, etc.). Aquí se trata de rociar la mancha y frotar con un cepillo o bayeta. Otro punto a favor del amoniaco es que quita los olores de cualquier superficie. Con vinagre blanco y bicarbonato: para ello, en un bol se mezcla media taza de vinagre con otra media de agua. Con una bayeta frotaremos en las zonas afectadas y después, con la otra humedecida en agua se aclara.

En un último lugar, se aplica el bicarbonato de sodio sobre la mancha. Se deja que actúe durante 15 minutos (para absorber y el mal olor), y después se aspira el bicarbonato.



Para acabar

Las alfombrillas: se limpian de la misma manera que hayamos usado previamente y se dejan secar al aire Las ventanas y puertas: no hay que olvidar pasar una bayeta húmeda para concluir

No hay que olvidar, que es muy recomendable utilizar un abrillantador un par de veces al año. No obstante, no es obligatorio. Con los 5 puntos anteriores obtendremos una limpieza fácil, sencilla, barata y efectiva para tener nuestro coche limpio