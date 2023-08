El Alpine A110 R llega a España: desde 114.000 euros y con fibra de carbono por doquier

Alpine desveló hace ya unos meses su nuevo A110 R, un integrante más a su gama que vino a completar la oferta que actualmente se compone del A110, A110 GT y A110 S. Cada una de estas versiones tiene un enfoque distinto y se adapta a unas necesidades diferentes, siendo el A110 R la versión más extrema y ligera de todas gracias a haber sido diseñado pensando en el circuito como hogar, a pesar de estar homologado también para su uso en carretera.

El uso de la fibra de carbono ha contribuido a rebajar 34 kilos su peso respecto al A110 S. ALPINE

Desde que se presentó, la expectación por el modelo ha sido muy elevada, cosa que es evidente analizando la cantidad de interesados que reservaron su A110 R el primer día que Alpine abrió los pedidos de este modelo. Uno de estos afortunados es Alberto Moreno, el primer cliente español que ha recibido su unidad. Alberto es co-fundador y CEO de Roadstr, una aplicación que une a apasionados por el motor para disfrutar de sus vehículos en eventos y rutas. Él ya había tenido oportunidad de probar otras versiones de la gama Alpine gracias a su trabajo, y guarda una relación especial con la marca, ya que su hermano tiene una de las 300 unidades de la edición limitada A110 Légende GT que se comercializó en 2021 y su tío un A108 Cabrio que heredó de un familiar.

En el interior cuenta con asientos baquet en fibra de carbono con arneses de competición. ALPINE

‘’Aunque no me encontraba en búsqueda activa de un coche, cuando se presento el A110 R me llamó mucho la atención por lo especial que es y rápidamente decidí hacerme con uno. De hecho, no pude resistirme y fui a verlo al Circuito del Jarama cuando la prensa internacional lo estaba probando por primera vez. En mi opinión, el A110 es un producto completamente diferente a lo que hay en el mercado y te hace sentir muy especial cada vez que lo conduces’’.

Recorte de peso y mismos 300 CV que el A110 S

Y es que las particularidades del A110 R son múltiples, siendo la ligereza uno de los pilares en su desarrollo. Y es que en este modelo Alpine ha conseguido recortar 34 kilos con respecto al A110 S, y se ha logrado con el uso intensivo de la fibra de carbono, tanto en el exterior como en el interior. Entre los elementos más destacados fabricados en este material encontramos el capó, la luneta trasera, los asientos tipo baquet con arneses homologados o las llantas. Gracias a esta ligereza y su motor de 300 CV, el A110 R consigue pasar de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos.

Su motor de 300 CV le permite acelera de 0 a 100 km/h en sólo 3,9 segundos. ALPINE

También la aerodinámica es otro de los puntos clave de este A110 R, y prueba de ello es el hecho de la que Alpine Cars haya trabajado junto con el equipo de Fórmula 1 BWT Alpine F1 Team para su desarrollo. Asimismo, el chasis es exclusivo también del modelo, y se le ha instalado una suspensión regulable específica para modificar la altura dependiendo de la situación en la que se conduzca. Las barras estabilizadoras también son más rígidas, un 10% más en el eje delantero y un 25% en el trasero. Y la refrigeración de los frenos Brembo se ha mejorado un 20% también.

Las llantas de carbono son uno de los elementos más espectaculares del A110 R. ALPINE

Para hacerse con un A110 R en nuestro país, el precio mínimo arranca en 114.000 euros, aunque si queremos decorarlo con el color azul mate que empleó el monoplaza de F1 del equipo Alpine la temporada pasada, que es el color que vemos en las fotografías, el coste de este opcional es de casi 7.000 euros más.