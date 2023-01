La verdad es que no hay nada como un buen marketing, sobre todo si este es gratis. La canción de Shakira y Bizarrap ha arrasado en Youtube con más de 67 millones de visualizaciones en 24 horas y las marcas a las que la cantante hace alusión en sus comparaciones (algunas mejor traídas que otras, cabe reconocer) no han tardado en hacer eco en redes sociales para aumentar su visibilidad.

Casio y Renault han sido las más sonadas, ya que alude a ellas directamente en sus letras, y no han tardado en llegar las reacciones en redes sociales, sobre todo en Twitter (aquí hacemos una selección y recopilatorio de los mejores memes y comentarios de estos días).

Después de un par de días siendo el tema más comentado en esta red social (y, seguro, en el día a día de muchos), el dardo bien aprovechado por estas marcas ha dado sus frutos.

Protagonista en búsquedas especializadas y en Google

Según el análisis realizado en Autocasión, Autoscout24 y Unoauto, los portales especializados de vehículo usado y nuevo de Sumauto, las búsquedas online del Renault Twingo se han disparado en nada más y nada menos que un 600%.

A partir de datos de Google, en el día que esta canción (seguro que no has podido dejar de tararearla), los términos "Twingo", "Renault Twingo" y "Twingo precio" también se posicionaron entre las búsquedas más destacadas del día, especialmente en España y países latinoamericanos. Otras búsquedas han sido "qué es un Twingo" (para aquellos y aquellas no muy especializados en motor y menos aún conocedores de este modelo, que cuenta con el cariño de los conductores franceses) y "tuingo", porque a veces la fonética no es nuestra mejor habilidad.

Según Ignacio Garcia Rojí, portavoz de Sumauto, "a veces la mejor publicidad viene de la ocasión más inesperada y el consumidor hoy, tan activo en las redes sociales, enseguida canaliza lo que es tendencia y lo convierte en consumo". La verdad es que no sabemos cómo se traducirán estas búsquedas en ventas, pero lo que sí es cierto es que, a partir de ahora, el Twingo dejará de ser un modelo tan desconocido para algunos.