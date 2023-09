¿Puede caer un rayo en un coche? El video viral que demuestra que sí

El verano de 2023 ya es prácticamente historia y el mal tiempo está a la vuelta de la esquina en España. Un claro de ejemplo ha sido la DANA que ha azotado la península los primeros días de septiembre y que ha causado daños considerables en multitud de vehículos. Por ello, a partir de ahora hay que tener en cuenta más factores a la hora de coger el coche.

Las tormentas se van a convertir cada vez más en un fenómeno habitual de estos últimos meses del año, por lo que se debe extremar las precauciones si a alguien le 'pilla' circulando. Uno de los elementos más frecuentes de estos temporales son los rayos, y aunque muchos conductores se piensen que están muy seguros dentro del vehículo y que no va a impactar en él, hay ocasiones en las que esto sí sucede.

Hace apenas unos días se hizo viral un vídeo en el que un coche circulaba por una vía urbana en plena tormenta eléctrica cuando un rayo impactó contra él. Los viandantes que pasaban por ahí se acercaron rápidamente para comprobar que los pasajeros que viajaban en el vehículo se encontraban bien, y estos pudieron salir del automóvil por su propio pie.

A pesar de que es un vídeo bastante impactante, que ocurra algo así es algo muy atípico. Según la AEMET, al año caen unos 1,2 millones de rayos en España, lo que equivale aproximadamente a unos 3.000 diarios. Eso sí, la probabilidad de que uno alcance a un vehículo es muy reducida, ya que estas descargas eléctricas suelen estar más 'atraídas' por zonas de mar, las montañas o los bosques, no por los coches.

¿Qué pasa si un rayo alcanza a un vehículo?

Si un rayo impacta con un vehículo, lo más probable es que los pasajeros puedan salir ilesos, tal y como sucede en el vídeo. Esto se debe a que la descarga eléctrica circulará por los elementos metálicos externos del coche, no por el interior, creándose así una jaula de Faranday (nombrada así por Michael Faraday, inventor del primer motor eléctrico) que protegerá a todos los ocupantes.

Este campo electromagnético se dirigirá hacia el suelo, pero como las ruedas hacen que el resto del automóvil no esté en contacto con la superficie, la electricidad no traspasará al interior del vehículo. Eso sí, las ventanillas tienen que estar completamente cerradas para que los efectos de los rayos no entren dentro del coche.