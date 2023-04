Volvo está presente y colabora con gran implicación en Mobility City, la muestra sobre tecnología y movilidad del futuro impulsada por la Fundación Ibercaja, con la colaboración del Gobierno de Aragón, que se desarrolla en el pabellón Puente de Zaragoza hasta el mes de junio. Durante una de las jornadas de este magnífico evento, hemos tenido ocasión de charlar con José María Galofré, consejero delegado de Volvo Car España, sobre el camino que está tomando la industria del automóvil y su marca en particular.

Volvo presenta en Mobility City un rutilante y futurista prototipo, denominado Volvo Concept Recharge. ¿Qué aporta el fabricante sueco de vehículos al nuevo espacio del Pabellón Puente?Me quito el sombrero ante el esfuerzo que están realizando Ibercaja y el Gobierno de Aragón. Primero, por seguir dando uso al espectacular puente de Zaha Hadid, pero, sobre todo, porque es un espacio que nos va a permitir hablar y compartir ideas sobre la movilidad del futuro. La clave es que vamos a tener constantemente exposiciones donde poder ver cómo el resto del mundo también avanza en asuntos tan importantes como la sostenibilidad del automóvil.

Volvo presume en sus más de 100 años de historia de la seguridad de sus coches. ¿Hacia dónde va hoy la marca?Cuidar a las personas que van dentro de nuestros coches ha sido siempre una máxima para Volvo, que ahora apuesta también por respetar el lugar donde viven. Seguimos con el progreso humano, pero sin perjudicar el medio ambiente ni dañar el planeta. Es nuestra idea de la sostenibilidad, que en el mundo escandinavo lleva mucho tiempo en alza.

¿Cuál es su hoja de ruta?En 2030 Volvo solo venderá coches eléctricos, pero antes, ya en 2025, el 50% serán eléctricos puros y el resto de vehículos híbridos e híbridos enchufables. Nuestro objetivo es ser neutral en CO2 en 2040.

"Mobility City es un espacio que nos va a permitir hablar y compartir ideas sobre la movilidad del futuro"

¿Supone el fin definitivo del motor de combustión?La combustión tiene un modelo para el transporte que no está en la visión de Volvo. Los coches para moverse pueden ser eléctricos, bien con baterías o bien con célula de combustible de hidrógeno, o mañana sintéticos, pero la clave es que no contaminen. Y hoy, el modelo de movilidad a través del combustible fósil no consigue reducir el CO2, por lo tanto, hay que sustituirlo. ¿Significa que ha de ser solo con baterías? No. Si mañana inventamos un combustible sintético que no contamine será igual de válido.

¿Obliga el cambio climático?Tenemos que ser conscientes de que un cuarto de la contaminación de CO2 que produce el ser humano procede del transporte. Cada uno de nosotros ha de intentar reducirlo. En el automóvil es hoy más asequible la reducción que en el transporte aéreo o marítimo.

El Volvo Concept Recharge está siendo expuesto en Mobility City de Zaragoza. VOLVO

La UE señala que el automóvil de combustión podrá seguir vendiéndose más allá de 2035 con la condición de que emplee exclusivamente combustibles sintéticos, aún en desarrollo.La hoja de ruta europea hacia la descarbonización es admirable como ejemplo para el resto del mundo. Es posible que los objetivos se puedan cambiar de fecha, pero tenemos que ser referente. Lo que ha hecho Bruselas es especificar el posible uso de un combustible sintético, pero siempre con la condición de que no contamine. El futuro del coche será eléctrico o no, pero seguro que sin emisiones.

En España, el índice de penetración del coche eléctrico no supera el 5%, mientras que Noruega está por encima del 70%. ¿Qué opina de estos datos?Modificar la mentalidad de un país no es fácil, porque supone un cambio cultural importante. La administración pública tiene que ayudar a explicar al particular que es fácil tener un coche eléctrico. Es necesaria la ayuda del Gobierno para su lanzamiento.

¿Cómo?En Portugal, más del 25% de su mercado del automóvil es eléctrico gracias a que desde hace más de cuatro años no soporta el IVA, en su caso del 23%. El Moves está bien para cambiar al eléctrico, pero es complicado porque tiene mucha burocracia… Bienvenida sea la ayuda, pero hay que hacerla más fácil. Si te dicen que el eléctrico no paga IVA (21%), cuesta con ayudas casi igual que uno de combustión, pero gasta menos, no tiene mantenimientos, pueda entrar en la ciudad... En definitiva, te pone en evidencia que es una compra útil.

"La administración pública tiene que ayudar a explicar al particular que es fácil tener un coche eléctrico. Es necesaria la ayuda del Gobierno para su lanzamiento".

¿Un eléctrico le puede ser útil a un vecino de Teruel o de la España vacía, donde faltan cargadores públicos?Las máximas son complicadas. ¿Por qué voy a convencer a todo el mundo de comprarse un Volvo? Cada usuario tiene que recapacitar sobre qué uso le va a dar al coche. Si dispone de recarga en casa o en el trabajo y el 90% de uso es menor a los 400 km diarios, entonces sí puede serle útil.

Con el cambio tecnológico es un lío comprarse coche hoy...Lo importante es hacer la compra fácil. Y que los clientes se sientan cómodos con modelos de suscripción o de alquiler, bien de renting, donde no eres el propietario, o de multiopción, donde decides la propiedad a través de la última cuota. Si no, la adquisición es un camino de altibajos. Al modo tradicional, si espero al cabo de los ocho años para cambiarlo resulta que el día que quiero hacerlo no tengo dinero. Si me acostumbro a una cuota mensual, la movilidad la tengo resuelta. El fabricante tiene que hacer accesible esta cuota mensual.

¿Estos sistemas de compra no son una fórmula de las marcas para poder acceder a un producto que resulta cada vez más caro?No. Solo hemos cambiado la manera de usar el dinero. La capacidad de España, que históricamente ha vendido 1.300.000 vehículos, da de sí. Las cifras así lo demuestran. En cinco años hemos pasado de vender un 3% en el mercado de ‘alquiler’ privado al 70% de hoy.