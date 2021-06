Entrevista |Eduardo Divar: “Conducir en el día a día un coche eléctrico no conlleva mayor problema que uno de gasolina o diésel”

Sin duda, Kia es una de las marcas que más han progresado en los últimos años dentro del mercado europeo y, por supuesto, en el español donde está logrando unos resultados bastante notables. Hablamos con el director general de la marca en España para conocer sus impresiones y la valoración del momento actual.

Kia ha cambiado por completo su imagen y estrategia, ¿cuáles son las claves y los objetivos de esta nueva Kia?

En el mes de enero iniciamos una revolución de la marca y el primer punto de inflexión ha sido el cambio de logotipo, el cambio de imagen y el nuevo EV6 eléctrico, con el que hemos dado un paso tecnológico muy importante. Tenemos ya dos vehículos eléctricos, el e-Niro y el e-Soul, y el EV6 es un paso clave para que los clientes puedan confiar en que Kia pueda ser una marca electrificada para el año 2030. Con esto, lo que pretendemos es irnos a un segmento del público -sin olvidarnos del segmento mayoritario que adquiere coches de combustión, gasolina o diésel- que aspira a algo más y que arrastrará a todos los demás al ver que el conducir día a día un coche eléctrico no conlleva mayor problema que uno de gasolina o diésel.

¿La percepción de marca de Kia en España se corresponde con su calidad?

Es difícil que el consumidor tenga la imagen que tú quieres de la marca, pero lo que sí que es cierto es que nuestras cifras son incontestables. En 2012 vendíamos 15.000 coches y hoy vendemos 60.000: hemos cuadriplicado las ventas. Y en 2020 fuimos líderes del mercado en el segmento de particulares, es decir, aquellos consumidores privados que confiaron en Kia para resolver sus problemas de movilidad.. Salvo en Corea, donde Kia tiene un 35% de cuota de mercado, en ningún otro país había llegado a ser primera marca del mercado. Poco a poco el cliente va cambiando de hábitos, atreviéndose a descubrir nuevas cosas, y nosotros creemos que podemos ofrecer un diseño atractivo, tecnología y una calidad excepcional. Por eso damos 7 años de garantía y por eso estamos en los primeros puestos de la consultora JD Power en Estados Unidos, que mide todos los índices de calidad e incidencias.

¿Las nuevas áreas de negocio serán tan rentables, o más, que la propia fabricación de coches?

Creemos que de aquí a unos ocho años, el 50% de la facturación de las empresas de automóviles no vendrá por la venta de vehículos nuevos, sino por el negocio de la movilidad. El reto es ver cómo integramos a los concesionarios en este nuevo negocio de la movilidad, para que puedan ser rentables con todas las líneas de negocio adicionales. La revolución va a ser total y hay que adaptarse a ella. Nosotros queremos hacerlo como fabricantes y de la mano de los concesionarios, que estén con nosotros para entrar en ese nuevo mundo de la movilidad. De hecho, en Kia ya lo estamos haciendo en Madrid con nuestro carsharing Wible, que ya tiene casi tres años y cada día gana más clientes que quieren moverse por la ciudad sin ningún tipo de restricciones ni problemas, coger el coche en la calle y devolverlo en otro lado.

El eléctrico EV6 es un coche sorprendente y ya se puede reservar en España. KIA

Tras muchos años de continuo crecimiento, ¿cuál es el techo de la marca?

Esto nunca se sabe, the sky is the limit, pero es cierto que la cuota que tenemos hoy en día en el segmento privado es un 9% y francamente es difícil de mejorar. Repetir el primer puesto de este año es muy complicado, hay que reconocer la realidad, porque hay marcas muy buenas en el mercado con muchos avances tecnológicos. Nosotros intentaremos hacer todo lo posible desde nuestra perspectiva, pero creemos que lo verdaderamente importante es dar satisfacción al cliente y cumplir con sus expectativas.

Tras un 2020 complicado, ¿cuáles son las previsiones del mercado en general?

Nosotros habíamos previsto a principios de año entre 900.000 y 950.000 coches… Todavía estamos a tiempo de hacerlo, es cierto que los primeros tres meses del año hemos sufrido restricciones de movilidad que ha restringido el consumo, la tormenta de nieve, la crisis económica, la subida de los precios de los automóviles a causa de la nueva contabilización de las emisiones por la WLTP…. Todo esto ha provocado que el mercado haya caído un 45-50% respecto a años pasados. Nosotros creemos que a partir de mayo o junio el consumo va a mejorar y que la vacunación hará que cada vez estemos más cerca del final un túnel que hace un año no veíamos, pero ahora sí. Todavía estamos a tiempo de llegar a las 950.000 unidades que habíamos previsto para 2021.

¿Y para Kia en España?

En Kia teníamos previsto comercializar 60.000 coches para el año pasado, al final solo pudimos vender 45.000, pero fuimos primer marca del segmento privado. Este año queremos vender 56.000 coches. Por ahora llevamos una caída menor que el mercado, prácticamente la mitad. Yo sigo confiando en que podamos llegar a esa cifra, y si no, estar muy cerca.

¿Cuándo se popularizará el coche eléctrico?

El Plan Moves III es importante, nosotros desde ANFAC hemos hablado muchas veces con el Gobierno y le hemos dicho que el coche eléctrico es un tema estratégico. Ellos están de acuerdo con nosotros, pero yo le he comentado muchas veces que el coche eléctrico nunca triunfará mientras no sea el primer coche del hogar. Y para que así sea hace falta dar tranquilidad de espíritu al cliente, lo primero, con una infraestructura de recarga para que aquellos que salen de viaje puedan ir tranquilos sabiendo que van a poder recargar su coche en cualquier momento. También es fundamental el precio del vehículo. Lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, en Canarias los coches eléctricos no tengan IGIC (IVA canario) y en el resto de España sí. Creo que debemos armonizar esta fiscalidad y dar incentivos a quienes se pasen al eléctrico; y el principal incentivo fiscal es el IVA. El Plan Moves III está muy bien, creo que es una buena ayuda, pero hacen falta más incentivos, Por ejemplo, solo en Madrid y Barcelona se puede aparcar un coche eléctrico sin pagar por el aparcamiento, esos son incentivos que hacen a la gente decidirse a comprar un coche eléctrico. También poder entrar en zonas de bajas emisiones: la ley de transición ecológica y de cambio climático ya dice que en las ciudades de más de 50 000 habitantes va a haber zonas de bajas emisiones, pero hay que ponerlo en marcha.

El Sorento es un SUV de gran tamaño que está teniendo mucho éxito en su última generación. KIA

Por diseño, calidad, prestaciones, tecnología, el nuevo EV6 va a competir contra automóviles de marcas premium…

Competir con marcas premium siempre es complicado y no es nuestra aspiración, pero el EV6 marca un antes y un después en Kia. Es un coche con una carga tecnológica importantísima, con unos sistemas de ayuda a la conducción que suponen un nivel 2 de conducción autónoma. En 2030 todos los vehículos Kia serán eléctricos, y esto es el inicio de esta transformación. Lo bueno del EV6 es que es un coche diseñado 100% para ser eléctrico, nunca habrá un EV6 de combustión. Gracias a ello ofrece mucho más espacio interior, pues el suelo es plano, y tiene maletero delante y detrás.

¿Qué previsiones de ventas tienen para este modelo?

Este año queremos vender unas 400 unidades, el EV 6 se lanzará sobre septiembre y pretendemos vender unos 100 al mes. Y para el año siguiente, teniendo en cuenta que tenemos un 10% de cuota de mercado en el coche eléctrico y que en 2022 se venderán unos 25.000 coches eléctricos en España, en Kia venderemos unos 2.500 coches eléctricos, alrededor de 1.000 EV6 y de 1.500 e-Niro.