Neymar se va al Al-Hilal. Tras pasar por el Barça y el PSG, el futbolista brasileño ya ha emprendido rumbo a este equipo de la Saudí Pro League donde su retirada de los equipos europeos va a ser más que beneficiosa para él, económicamente hablando. Además de la millonaria suma que se va a embolsar cada año, el contrato con este equipo le brinda mucho más que cifras en su cuenta bancaria.

Cuando los futbolistas cambian de equipo pueden pedir, además de su sueldo, una serie de comodidades y accesorios (por llamar de alguna manera a ciertos bienes de lujo), sobre todo en estos casos en los que el personaje contratado tiene un cierto renombre y caché. En el caso de Neymar, se ha podido saber que ha pedido una enorme mansión con hasta 25 habitaciones (nos queda la duda de saber cómo y con quién las llenará) y un avión privado.

Obviamente, en su lista de peticiones no podían faltar los coches de lujo. Siendo la parte que en esta sección más nos interesa, el medio británico The Sun ha confirmado que el valor de los vehículos que solicitado Neymar como parte de su contrato alcanzan la astronómica cifra de 1,5 millones de euros. También hemos de decir que los modelos solicitados no se salen mucho de los gustos automovilísticos de los futbolistas.

Los coches que Neymar ha pedido a su nuevo equipo

Mercedes Clase G. MERCEDES-BENZ

El primer coche es un Mercedes G-Wagon, un todoterreno de lujo que se deja ver mucho por Arabia Saudí, Qatar o el Emirato de Dubai. Cómodo y perfecto para las carreteras en el desierto, cuesta la friolera de 150.000 euros en su nueva versión. El segundo vehículo es un Aston Martin DBX, un SUV mediano que cuesta en su versión menos potente unos 180.000 euros.

Pasando a la gama deportiva, no falta un Lamborghini Huracán, que es el mismo modelo que dispone la Polizia italiana o el que se regaló al Papa Francisco en 2017. La versión más básica y sencilla cuesta 230.000 euros y, a partir de ahí, se va sumando.

Por último, Neymar Junior ha pedido también un Bentley Continental GT, un coche que también es habitual en los círculos futbolísticos y que destaca por su estética más elegante. Tiene versiones desde los 268.175 hasta los 435.866 euros.

El garaje de Neymar en Arabia Saudí no acaba aquí. Como toque final, el futbolista a pedido tener siempre a su disposición un chófer a bordo de una furgoneta Mercedes que tiene que estar siempre preparada para llevarle a él o a sus familiares y conocidos.