Este es el dinero que puedes ahorrar al año si te desplazas en moto

Si eres motero (y, seguramente, si no lo eres, también) sabrás que moverte sobre dos ruedas tiene grandes ventajas. Ya sea en entornos urbanos o fuera de ellos, la moto se perfila como el mejor vehículo para moverse, ahorrando tiempo y dinero y, además, permitiéndonos disfrutar del camino.

Mónica Galera Directora General Adjunta en AMV. Especialistas en Seguros de Moto.

453 euros menos al año en comparación al coche

Cuando pensamos en ahorro económico, los beneficios de utilizar una moto son muchos: el ahorro de combustible por desplazarse de forma directa, sin sufrir tediosos atascos, la facilidad de poder aparcar de manera gratuita sin necesidad de buscar aparcamiento, así como el mantenimiento del vehículo o la póliza del seguro, ambos costes más económicos en el caso de una moto, que en el caso de un coche.

Pero, ¿cómo se cuantifica este ahorro? Según un estudio que lanzamos desde AMV, un motero ahorra de media 453 euros al año sólo por el hecho de elegir un vehículo de dos ruedas para desplazarse. Esta cifra resulta persuasiva por sí sola, pero vamos a desgranar todas las ventajas que hacen que los usuarios de las motos disfruten de un menor gasto que el resto.

Menor consumo y depósitos más baratos

Que el consumo de una moto es menor que el del motor de un coche o de un vehículo más grande es obvio, pero no es la única ventaja comparativa que podemos destacar de las motos.

Por un lado, el depósito de gasolina es de menor tamaño y, por lo tanto, gastaremos menos dinero cada vez que visitemos una estación de servicio. Por otro, el hecho de tener dos ruedas, la esencia más característica de la moto, con su capacidad para “colarse” en espacios en los que el coche no puede, nos permite hacer desplazamientos de forma mucho más directa, evitando un consumo innecesario de combustible al tener que encender y apagar el motor de nuestro vehículo si nos encontramos en un atasco o al callejear para buscar aparcamiento al llegar a nuestro destino. Y esto nos lleva a la siguiente ventaja de las motos: la facilidad de aparcamiento.

Facilidad de aparcamiento: de puerta a puerta, y tiro porque me toca

Esta sin duda es una de las mayores ventajas de la moto: la posibilidad de aparcar en la misma puerta cuando llegamos a un sitio. De hecho, la moto ha sido elegida por el 92% de los usuarios como el vehículo más cómodo para estacionar en un estudio que hemos lanzado desde AMV recientemente. Así, con la moto, no solo puedes aparcar de forma gratuita, sino que además no tienes que perder tiempo en buscar sitio para hacerlo. Y, como dijo Benjamin Franklin (“Time is money”), el tiempo es dinero, así que, no conviene perder ni una cosa ni la otra.

Por eso mismo, es necesario también tener esto en cuenta a la hora de elegir el seguro para tu moto. Si bien es cierto que un seguro de moto va a ser en principio más barato que uno de coche, es conveniente tener en cuenta ciertos aspectos cuando decides con qué compañía quieres asegurar tu vehículo de dos ruedas.

Elige un seguro con coberturas moteras

Un seguro especializado en seguros de moto, que te ofrezca coberturas específicas para motos también supondrá un ahorro para tu bolsillo. Primero, porque podrás elegir esas garantías que son fundamentales para ti como motero (como puede ser la cobertura de pérdida de llaves, de casco o de chaleco airbag) y, en segundo lugar, porque podrás evitar pagar por otras garantías superfluas que no necesitas.

Por ejemplo, cuando compras un vehículo nuevo, normalmente la garantía comercial ya te incluye la Asistencia en viaje, así que no necesitarías contratarla también en tu seguro, al menos el primer año. Por ello, elegir un seguro especializado en seguros de moto que te permita seleccionar las garantías que quieres contratar también te ayudará a ahorrar.