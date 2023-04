Gala mujeres 2023

Es Licenciada en publicidad y relacionas públicas y es la creadora, en 2014, del Club de las Malasmadres. Has publicado el libro ‘Yo no renuncio, mi historia de NO conciliación’. Proyectos, iniciativas, reivindicaciones… siempre con el objetivo de que la sociedad permita conciliar y se rompan los estereotipos de la maternidad perfecta.