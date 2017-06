Robert de Niro abre en Ibiza su primer hotel europeo

El actor Robert de Niro y el chef Nobu Matsushisha han inaugurado en Ibiza el primer hotel Nobu en Europa. Se trata del 'Noby Hotel Ibiza Bay', primer destino de la cadena de establecimientos de lujo en el continente. En el proyecto también participan socios inversores como Marbella Club, Puente Romano o London Bridge.



Este hotel boutique de 5 estrellas gran lujo situado en la playa de Talamaca, cuenta con 152 habitaciones y 11 suites que reflejan la filosofía Nobu, "con un estilo sosegado y un concepto del lujo lifestyle". Además de la zona de alojamiento, el complejo cuenta con el primer Six Senses Spa de la isla, además de un pabellón de yoga, gimnasio, bar, salones de manicura y pedicura, cabañas interiores, terrazas y cabañas de playa, así como una zona de restauración con cuatro restaurantes.



Cuenta con 152 habitaciones y 11 suites que reflejan la filosofía NobuEl primer hotel de Robert de Niro y sus socios se abrió en 2013 dentro del Caesars Palace de La Vegas. Después han seguido los de Malibú, Miami, Manila y Riad (Arabia Saudí). Pero sus planes van más allá y proyectan casi una veintena de nuevos establecimientos en los próximos dos años, en destinos como Londres, Chicago o Bahrein.



El de cabecera será Nobu, del chef propietario con su exquisita comida japonesa. Nobu abrió su primer restaurante en 2008 y actualmente tiene 32 establecimientos en 28 ciudades diferentes alrededor del mundo. Dentro del hotel habrá otros tres restaurantes: el de concepto casual Chambao, el grupo Peyote de comida mexicana y la comida saludable y para celiacos en la cafetería Celicioso.



La empresa española Proffetional ha sido la encargada del diseño de interiores y decoración del establecimiento, con un presupuesto total de ocho millones de euros. Proffetional ha participado en proyectos de importantes cadenas como Meliá Hotels International y su marcas ME e Innside, Four Season, Hilton, Marriot etc.

