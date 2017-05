El fin del roaming llega el 15 de junio: esto es lo que podrás hacer

A partir del próximo 15 de junio desaparecerán los sobrecostes por utilizar el teléfono móvil en itinerancia (roaming) en la UE, una medida muy esperada. Desde esa fecha, los usuarios de móviles que viajen a otros países de la UE podrán llamar, enviar mensajes de texto o navegar por internet sin pagar tasas adicionales, es decir, que les costará lo mismo que si estuvieran en España.

No obstante, según recogen en ComputerHoy, algunas operadoras de telefonía ya se han adelantado a la normativa comunitaria para subir el precio de los datos móviles extra, como ha sido en el caso de Movistar, mientras que se espera que Vodafone haga lo mismo. Orange, por su parte, reconoció en abril que con el fin del roaming no van a ganar más dinero y rehusó pronunciarse sobre una eventual subida de tarifas para compensar esa caída de ingresos.

Cómo funcionará

Así, a partir del 15 de junio los usuarios no tendrán que realizar ningún trámite expresamente para que no se les cobren sobrecostes y cada contrato de teléfono actualizará las condiciones de los servicios de roaming al nuevo formato, que la Comisión Europea denomina 'roam like at home'.

Por ejemplo, según explica Bruselas, si una persona tiene contratada una tarifa de llamadas y SMS ilimitados en España, a partir del 15 de junio esa posibilidad se extiende a cuando viaje por otros países de la UE. No ocurre lo mismo con aquellos que tengan tarifas de datos ilimitados. En todo caso, serán las operadoras las encargadas de informar a los clientes sobre el final del roaming y la actualización de la política en el contrato.

Como norma general, mientras el usuario pase más tiempo en España que en otro país de la UE, las tarifas que ya tenía contratadas no cambiarán aunque se viaje a otro país.

No obstante, para evitar abusos, el operador de telefonía puede comenzar a aplicar un pequeño cargo al consumo de roaming. Para las llamadas de voz, el precio máximo mayorista se reducirá de 0,05 euros a 0,032 euros/minuto; mientras que el tope para los mensajes de texto será de 0,01 euros por mensaje. El tope para datos se rebajará de los 50 €/GB a solo 7,7 a partir del 15 de junio, y continuará bajando progresivamente —en base a la previsión de que el mayor uso de datos, las nuevas tecnologías y la competencia reduzcan el coste de la itinerancia— hasta los 2,5 en 2022.

Dónde funcionará

La utilización del 'roam like at home' será efectiva en los 28 países que conforman la UE. Además, se aplicará también en Islandia, Liechtenstein y Noruega poco después del 15 de junio.

Lo que no se podrá hacer

Este nuevo sistema no está pensado en cambio para hacer posible una itinerancia permanente, que sería el caso de un cliente que diera de alta un contrato en el país más barato posible para utilizarlo en itinerancia en su propio país de residencia.

Se aplicarán igualmente normas especiales a los planes de telefonía con datos ilimitados y a las tarjetas de prepago, a fin de evitar abusos.