El 'tuit' con el que un adolescente pedía nuggets gratis ya es el más retuiteado de la historia

Ya es oficial. La petición de Carter Wilkerson (@carterjwm) para conseguir un año de nuggets gratis de @Wendys se ha difundido por todo el mundo. Con 3,43 millones de retuits ha superado el famoso selfie de Ellen Degeneres en los Óscar 2014 como el tuit más retuiteado de todos los tiempos.

Todo empezó hace solo unas semanas con un simple tuit del joven preguntando a la cadena de hamburgueserías cuántos retuits necesitaba para conseguir un año de nuggets gratis.

Wendy's respondió "18 millones". "Considérenlo hecho", replicó Carter. Y desde entonces marcas (Amazon, Microsoft, Hollister...), famosos (Debby Ryan, Aaron Paul...) e influencers de todo el mundo, entre los que se encuentra la propia Ellen DeGeneres, se han hecho eco de su petición y han ayudado a difundirla.

A pesar de no haber alcanzado los 18 millones de retuits (aún) Carter ya tiene sus nuggets, y además ha conseguido aprovechar la notoriedad para recaudar dinero para una causa solidaria: Dave Thomas Foundation for Adoption (@DTFA), que encuentra hogares para niños en acogida.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017

Carter Wilkerson se ha hecho más popular que nunca. El 1 de abril tenía 138 seguidores, y ahora cuenta con más de 100,000, ha sido oficialmente verificado por Twitter y #NuggsForCarter tiene un emoji personalizado que muestra una caja de nuggets de Wendy’s.

"No podemos estar más emocionados de que Carter haya superado el récord del tuit más retuiteado de todos los tiempos", asegura Kurt Kane, chief concept and marketing officer de The Wendy's Company. "Adoramos Twitter porque nos deja hablar con nuestro público de formas reales y divertidas, y a ellos les encanta que lo hagamos".