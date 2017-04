Samsung incluye una advertencia antiperros en el Galaxy S8: ¿qué significa?

Samsung está de estreno con el lanzamiento del Samsung Galaxy S8. El móvil con el que quiere dejar atrás los turbulentos meses vividos con los problemas en las baterías del Galaxy Note 7, una pesadilla que, aunque no ha pasado factura a nivel de marca y financiero, sí que ha hecho reaccionar en este apartado al gigante de los smartphones.

Cualquier precaución ya parece poca. Samsung ha sorprendido a todos con una advertencia antiperros dentro del Galaxy S8. Una pegatina que, como explican desde The Verge, podría deberse a que desde que se dio el problema con el Galaxy Note 7, la firma surcoreana detectó que sus baterías podían arder si eran perforadas. Las mandíbulas de un perro se convierten, pues, en un potencial riesgo para ellas.

Pese a que la explicación parece lógica, en un primer momento, muchas webs especializadas no lograban comprender dicha advertencia ya que, en un primer momento, se pensó en el daño que podría causar en mascotas si esta llegaban a ingerirlas. Algo que, a su vez, provocaba otra pregunta: ¿por qué sí a los perros y no a los niños? La pegatina de advertencia por menores no aparecía, de manera que no era esta la cuestión.

Fue el usuario de Youtube JerryRigEverything el que primero dio con la tecla. La pegatina antiperros era una advertencia contra posibles perforaciones de la batería que provocasen que se hinchase y que pudiera arder, como puede verse en el siguiente vídeo.