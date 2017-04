Cantar ayuda a rehabilitar la voz y retrasar su envejecimiento

Cantar es una de las mejores maneras que existen para rehabilitar la voz e, incluso, retrasar su envejecimiento, tal y como han puesto de manifiesto diversos expertos durante la jornada Por una voz sana, organizada por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), con motivo de la Semana de la Voz.

Y es que, la laringe, el órgano de la voz, puede sufrir diferentes trastornos como, por ejemplo, ronqueras, afonías o disfonías, producidas principalmente por los cambios bruscos de temperatura, aires acondicionados, ambientes secos, consumo de tabaco y alcohol, un mal uso de la misma o por las emociones.

Unos problemas que, a pesar de que son comunes entre la población general, no suelen estar bien tratados. De hecho, diversos estudios han mostrado que entre el 8 y el 10 por ciento de la población sufre trastornos de la voz durante el año pero la mayoría no se trata de forma adecuada.

Entre el 8 y el 10 por ciento de la población sufre trastornos en la voz

"Tener una voz sana significa tener unas cuerdas vocales sanas, pero cuando no se detectan pronto los problemas que pueden surgir las consecuencias ya son irreparables", ha argumentado el secretario de SEORL-CCC, Mario Fernández.

En este punto, la logopeda Roxana Coll ha avisado de que los españoles y latinos son las personas que más problemas suelen tener con la voz debido a que la fuerza y rapidez con la que hablan dañan las fuerzas vocales e impiden al sistema funcionar correctamente.

Actores, cantantes y niños

Ahora bien, tal y como ha informado el miembro de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC, Pedro Cabrera, son los niños (por sus gritos), profesores, cantantes y actores los que más suelen padecer trastornos en la voz.

Ante ello, una de las cosas que ayudan a rehabilitar la voz es cantar. De hecho, un estudio publicado en el Journal of Voice mostró que el canto frecuente modera el efecto del envejecimiento sobre la mayoría de los parámetros acústicos, lo que explica que la voz de los cantantes permanezca más estable durante el envejecimiento que la de las personas que no cantan.

"El canto es fundamental cuando hay partes del habla que están afectadas. Por ello, es importante trabajar la voz cantando porque ayuda a rehabilitarla", ha apostillado la doctora en Ciencias Médicas, soprano y profesora de canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid, Elisa Belmonte.

Otros consejos

Asimismo, han destacado la importancia de evitar el alcohol y tabaco, no forzar la voz, carraspear o hablar durante más de 50 minutos seguidos, e hidratarse mucho, descansar, comer sano y realizar ejercicio físico de forma moderada.

Unos consejos que la actriz Nuria Espert ha asegurado seguir desde que empezó su carrera y que le ha ayudado a controlar la voz. "Las nuevas generaciones suelen tener una preparación vocal, pero cuando yo comencé a los 13 años no había", dijo.

He padecido muchos cansancios a lo largo de mi carrera por tantas giras internacionales y nacionales que he hecho, pero el hecho de no beber alcohol, no fumar y no gustarme salir por la noche me ha beneficiado a la hora de cuidar mi voz", ha asegurado Espert.

No beber alcohol, no fumar y no salir por la noche me ha ayudado a cuidar la voz

De la misma opinión se han manifestado la mezzosoprano Marta Knörr y la experta en teatro musical Mamen Marquez, quienes, además, han avisado de la importancia de controlar las emociones, ya que estas repercuten directamente en la voz. Finalmente, todos los expertos han aconsejado acudir a un otorrinolaringólogo ante cualquier problema que aparezca en la voz para diagnosticarlo y tratarlo precozmente.

"Se trata del especialista que mejor puede explorar la laringe y diagnosticar todo tipo de lesiones que puedan afectarla para indicar un tratamiento adecuado. Lo importante es no dejarlo pasar y ser precavidos porque detrás de una afonía o disfonía duradera se pueden encontrar patologías potencialmente peligrosas que puedan comprometer en mayor medida nuestra salud", ha zanjado la presidenta de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC, Isabel García López.