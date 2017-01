Broadway y sus musicales, una parada imprescindible en un viaje a Nueva York

Nueva York es la cuna cultural y empresarial del mundo. En la ciudad que nunca duerme puedes encontrar de todo: galerías de arte vanguardista, obras de la pintura clásica, música callejera de todo tipo, tiendas exclusiva o una gran cantidad de grandes almacenes en los que comprar casi cualquier cosa. Pero sin duda, más allá de las compras y de la estatua de la libertad, Central Park o el Empire State Building, si se visita Nueva York una parada obligatoria está en una de las avenidas más famosas de Manhattan, Broadway.



Esta calle es el punto de referencia de hasta 19 teatros, lo que la convierte en un hervidero cultural que alcanza una extensión de hasta tres manzanas en las que prácticamente en cada esquina se puede disfrutar de una función musical de la máxima calidad. Estas que siguen son algunas de las principales funciones que ofrecen esta temporada los teatros de Broadway y que no te puedes perder.



Cats

Tras 16 años de paréntesis uno de los musicales más emblemáticos de Broadway vuelve a los escenarios. Compuesto por Andrew Lloyd Webber y adaptado de 'El Libro de los Gatos Habilidosos del Viejo Possum' de T.S Eliot, la obra abre la puerta al mundo secreto de los felinos y esta vez lo hace con un ingrediente extra, la participación de 'Grumpy Cat', el primer gato real que aparece en la representación musical.



Chicago

Chicago celebra este año su 20 aniversario en Broadway. Este musical, que según la oficina de Turismo de la ciudad, es el más longevo en cartelera, cuenta una historia universal de fama, dinero y de jazz interpretada por un elenco de grandes actores al que se ha unido desde el pasado 28 de diciembre y durante ocho semanas, la antigua Space Girl Mel B.



Anastasia

En abril abrirá sus puertas al gran público el nuevo musical Anastasia, una adaptación teatral de la exitosa película de animación de 20th Century Fox de 1997 con el mismo nombre que trasladará a los asistentes a la historia de aventuras de una mujer que intenta descubrir su misterioso pasado.



The Front Page

Basado en la búsqueda de la mayor exclusiva de la vida de tres periodistas de Chicago, 'The front page' es la vuelta a la comedia clásica de 1928 interpretada esta vez por nathan Lane, John Slattery y John Goodman. Este musical solo estará en cartel hasta el próximo día 29, así que si visitas Nueva York, ni te lo pienses y acude antes de que se mude de ciudad.



En cada esquina, se puede disfrutar de un musical de la máxima calidadWaitress

Este musical, basado eln la película de 2007 que recibe el mismo nombre cuenta la historia de una joven experta repostera que se ve obligada a soportar terribles comentarios por parte de los vecinos de su pequeña ciudad. Pero además de contar una historia 'dulce', la obra acompaña el 'show' con la venta de tardas para que el público pueda disfrutar de una experiencia completa.



A Bronx Tale

Ambientado en los años '60 y dirigido por el ganador de dos premios Óscar y dos Globos de Oro, Robert De Niro 'A Bronx Tale' cuenta la historia de un joven atormentado del barrio neoyorkinto del Bronx y consigue emocionar y trasladar a todos los que lo ven al Nueva York de otra época.



The Present

'The Present' es el primer musical de Cate Blanchett en Broadway. En su debut, la actriz trabaja con el casting del Sydney Theatre Company Australian para interpretar una versión del original de la ora que se desarrolla a partir de la historia de un dramático cumpleaños en Rusia.



War Paint

También en abril abrirá sus puertas el musical 'War Paint' protagonizado por Patti LuPone y Christine Ebersole. Esta nueva obra cuenta la historia ambientada en el Siglo XX de la rivalidad entre dos titanes del mundo de los cosméticos.



Sunset Boulevard

Desde febrero y durante 16 semanas el ganador de un Tony Award, Andrew Loyd Webber volverá a los escenarios neoyorkinos con Glenn Close en el papel de protagonista. Pero además, esta producción contará con una orquesta en directo de 40 instrumentos, la mayor de todo Broadway.





