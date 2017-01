Un nuevo medicamento es capaz de controlar la esquizofrenia con solo cuatro dosis al año

La esquizofrenia es una enfermedad que impacta de forma muy dramática en la vida de 400.000 personas en España. Aunque existen medicamentos que frenan los síntomas, en concreto, las alucinaciones, existe un alto abandono en la toma de las pastillas que provoca la recaída de los afectados.

Desde hace unos días, las personas que sufren esta enfermedad pueden adquirir un nuevo fármaco que solo es necesario administrar cuatro veces al año, el primero en la Unión Europea con una toma tan espaciada, el período más largo a nivel mundial.

"La dosis se libera gradualmente, de forma progresiva", explica Miquel Bernardo, director de la Unidad de Esquizofrenia del Hospital Clínic de Barcelona. "Disminuye el riesgo de olvidos y que no se tome la medicación por debajo de la dosis recomendada", afirma el doctor.

Hasta ahora, los enfermos debían tomar el fármaco al menos una vez al mes. Un problema especialmente grave teniendo en cuenta que el 50% de los pacientes abandona el tratamiento o no lo siguen regularmente al cabo de un año, según un estudio publicado en 'The American Journal of Psychiatry'.

El paciente debe inyectarse el medicamento cuatro veces al año y se puede adquirir en farmacias con receta médica. El profesional sanitario de los ambulatorios es el encargado de administrarlo.

"En la mayor parte de enfermedades en que hay que tomar medicación de forma continuada, las tasas de olvido son muy altas", señala Bernardo. "En las enfermedades de tipo mental, a veces hay una dificultad añadida porque se pueden tener dudas". Si se sigue la frecuencia correcta de administración, se reduce la probabilidad de recaída.

El nuevo antipsicótico, llamado Trevicta, se dirige a eliminar las alucinaciones que provocan que, en determinados momentos, el paciente no llegue a distinguir la realidad de la ficción. Tiene como principio activo el palmitato de paliperidona que ayuda, según los especialistas, a normalizar la actividad cerebral.

Además de los olvidos, los efectos secundarios son otra de las causas de la alta tasa de abandono de la medicación. En el caso del nuevo fármaco, el más importante es el dolor de cabeza, que afecta al 7% de las personas, y temblores, indica el médico.

"A veces, la medicación cuesta tomarla", afirma José Luis Rico, psicólogo de la Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia (AMAFE). "El antipsicótico es un fármaco con efectos secundarios molestos, se produce falta de concentración, ganancia de peso…".

También señala el desconocimiento como causa de la baja adherencia. "Cuando comienza el trastorno, uno está muy confuso, no sabe muy bien qué hacer. Si no tiene las cosas claras, le cuesta ceñirse a un tratamiento que le produce malestar".

El psicólogo valora el medicamento, que tiene la capacidad de "mejorar la calidad de vida de los pacientes".

Hacia el tratamiento integral

Las estadísticas muestran la dificultad de sobrellevar esta enfermedad. El riesgo de suicidio es casi nueve veces mayor en las personas con esquizofrenia que en la población general, según datos del Consejo Europeo del Cerebro (EBC, en sus siglas en inglés).

Además de enfrentarse a los síntomas, los afectados ven reducidas sus posibilidades de trabajar, vivir de forma independiente y tener relaciones sociales. Por ello, los expertos recomiendan un tratamiento que complemente a los fármacos.

"El tratamiento tiene que ser integral, debe sumar cuestiones médicas y farmacéuticas y aspectos psicológicos y sociales", cuenta Rico. "Normalmente, la enfermedad empieza en la adolescencia tardía, en un momento en el que estamos terminando el proyecto de vida, ya sea académico o laboral. Cuando aparece un episodio psicótico se interrumpe ese proceso".

Por ello, es esencial actuar para que la persona vuelva a coger el hilo de sus planes. "Si no retoma ese proyecto de vida, es muy vulnerable a tener no solo esquizofrenia sino a trastornos del estado de ánimo y carencias".

Entre los síntomas de la enfermedad, figuran las alucinaciones, delirios, falta de respuesta emocional, retraimiento social, depresión, apatía y falta de energía o iniciativa.