Saltarse la cena: ¿ayuda a perder peso?

El consejo con mayor consenso médico y nutricional a la hora de seguir pautas de alimentación en un dieta correcta es el de hacer cinco comidas diarias, aunque existen investigaciones recientes que optan por eliminar alguna de ellas. Tal es el caso de un estudio (ver en pdf) presentado en la última Obesity Society Meeting de Nueva Orleans en el que se concluye que saltarse las cenas puede ayudar a perder peso y ofrecer beneficios para la salud.

El estudio ha sido elaborado por la doctora Courtney M. Peterson, de la universidad de Alabama (Birmingham), una experta en nutrición licenciada por la universidad de Harvard, que cuenta con numerosos estudios relativos a la obesidad y enfermedades relacionadas con esta.

En su estudio Eating Dinner Early, Or Skipping It, May Be An Effective Weight-Loss Strategy, Peterson explica que aquellas personas que evitan las cenas suelen experimentar una menor sensación de hambre y queman más grasa por las noches. "Nuestros siguientes estudios se centrarán a partir de ahora en dónde incluir esas restricciones para averiguar donde la quema de grasas es más efectiva y ayudan a nuestro metabolismo", explicaba la doctora en una entrevista concedida a Medical Daily.

Peterson recuerda que está demostrado que las primeras comidas del día, sobre todo el desayuno, son las más importantes para nuestro cuerpo. "El cuerpo humano funciona de forma que los recursos pueden ser consumidos en el momento o se transforman en grasa". Saltarse la cena o realizarla en horas tempranas puede ser una interesante manera de mejorar, acelerar y estimular un proceso de pérdida de peso y también puede tener efectos positivos sobre la mejora de la resistencia a la insulina, un factor clave para el desarrollo y mantenimiento de la diabetes tipo 2.

Una de las conclusiones más sorprendentes de este estudio fue que las personas que se sometieron a él experimentaron menor sensación de hambre haciendo este 'ayuno nocturno' que aquellas que saltaban otras comidas. "La clave está en que la persona sepa cuántas calorías ha de consumir diariamente y, de esa forma, poder saltar la comida en las horas nocturnas sin tener la sensación de hambre", explica Peterson.

"Esta restricción nocturna de alimentos está indicada para adultos y no aconsejamos hacerla en ningún caso si se trata de embarazadas o niños", apunta, a la vez que también aconseja realizar comidas poco copiosas a lo largo del día si se persigue el objetivo de bajar peso sin pasar hambre.