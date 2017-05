Cómo tener un pelo 10: la clave, alternar el champú que usas

Tener un pelo sano y bonito es algo que todos desean lograr. Un pelo, y sobre todo una melena, hidratado y sana es sinónimo de belleza y bienestar pero en muchas ocasiones caemos que errores cotidianos que en lugar de ayudarnos a cuidar nuestra imagen empeoran la calidad de nuestro pelo. Estas son algunas de las claves que has de tener en cuenta si quieres cuidar tu pelo y tenerlo de 10:

Lo primero, conocer tu cuero cabelludo

Lo primero y más importante a la hora de comenzar a cuidar correctamente nuestro pelo es saber qué tipo de cuero cabelludo tenemos. Prestarle la atención adecuada y el tratamiento que necesita es una de las claves para lucir un pelo 10.

En algunos casos, muchos piensanque pueden tener un cuero cabelludo graso que les lleva a lavarse el pelo de una manera frecuente. Puede que esto sea así o simplemente el lavado con champús agresivos esté provocando un efecto rebote en tu cabello. Si deseas saber qué tipo de cuero tienes, lo primero que debes hacer es ponerte en manos de un profesional.

Ojo a los champús

Si has notado que tu cabello está empezando a perder brillo y vitalidad no lo dejes pasar y ponte manos a la obra. El pelo encrespado y sin brillo es sinónimo de falta de hidratación. Una de sus causas puede residir en el tipo de champú que estás usando. Si tu rutina de lavado tiene como protagonista un producto antigrasa tienes que tener en cuenta que no solo trata el cuero cabelludo arrastrando el sebo y la suciedad sino que también afecta y reseca al resto de cabello que sí necesita ese plus de hidratación. Por eso, lo mejor es alternar champús y usar uno específico si necesitas algún cuidado especial y otro suave que respete el ph natural de nuestro cuero cabelludo.

Hidratación y nutrición

¿Hidratar o nutrir? Porque hidratar y nutrir no es lo mismo debemos tener el cuenta lo que nuestro pelo nos está pidiendo. Para conocer la necesidad específica de nuestro cabello, nadie mejor que tu peluquero podrá ayudarte a salir de la duda pero si quieres hacer un pequeño test en tu casa para descubrir qué es lo que te pasa:

1. Si notas tu pelo frágil con tendencia a partirse te falta nutrición .

. 2. Si notas tu melena encrespada y sin falta de brillo necesidad una buena dosis de hidratación.