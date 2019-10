Iglesias dice que Cataluña no puede ser una "excusa" de Sánchez para pactar con el PP

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado en una entrevista este lunes en Telecinco que lo que ocurre en Cataluña "no es un problema de orden público, sino un problema político" y ha añadido que la crisis catalana no puede convertirse en la "excusa" de Pedro Sánchez para pactar con el PP, porque después, ha explicado, llegará la no derogación de la reforma laboral o que no se haga una reforma fiscal para que paguen también "los de arriba". Durante una entrevista en Mediaset, Iglesias ha criticado además que las fuerzas políticas traten de sacar rédito electoral a la situación en Cataluña y se ha referido a un comentario de Albert Rivera en redes sociales comparando Barcelona con Alepo.