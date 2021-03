Polémica entre Vox y Bildu por las víctimas de ETA: "Maldigo la enmienda, les maldigo a ustedes y a todos los que les blanquean"

El Congreso de los Diputados ha vuelto a ser testigo de un polémico enfrentamiento entre Vox y Bildu, provocado por la enmienda que solicita el traslado de los presos etarras a cárceles del País Vasco que se votaba este jueves.



La propuesta presentada por el partido vasco pide reprobar al Gobierno de coalición por los acercamientos de presos que de "cinco en cinco" lleva a cabo Prisiones cada semana. Una medida que no le ha sentado nada bien el grupo verde, según su discurso sobre las víctimas de ETA.



"Maldigo la enmienda, les maldigo a ustedes y a todos los que les blanquean", ha dicho el diputado de Vox, Francisco Alcaraz, durante su alegato en la tribuna, refiriéndose a los representantes de Bildu y a su solicitud durante su alegato en la tribuna, mientras rompía el papel de la enmienda presentada.



Para el de Vox el dolor de las víctimas de ETA no es equiparable al dolor de "un asesino", refiriéndose a uno de los etarras encarcelados y enseñando, a su vez, imágenes de los mencionados.



Por su parte, la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha lamentado, en forma de réplica a Alcaraz, que "una vez más se plantee este debate, no en términos de avance, sino en términos de odio y de rencor".



"Señores de Vox, sabemos que ustedes solo buscan generar cada vez más odio, cada vez más confrontación, cada vez más crispación", ha criticado la vasca