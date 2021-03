Bárcenas guarda silencio en el Congreso por la operación Kitchen, aunque pide perdón por "saltarse la ley"

Era uno de los platos fuertes del día en el Congreso de los Diputados, pero el entrante principal ha terminado siendo el silencio. Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, ha decidido acogerse a su derecho a no declarar en la primera sesión de la comisión de investigación parlamentaria que versa sobre la operación Kitchen, una supuesta trama parapolicial en la que la cúpula del Ministerio del Interior del gobierno de Mariano Rajoy habría utilizado fondos reservados para espiar a Bárcenas y sustraerle información sensible que pudiese afectar a la formación conservadora.



"Me voy a acoger a mi derecho a no declarar", ha asegurado el extesorero tras una pregunta del diputado socialista Felipe Sicilia. Antes de que la sesión tuviese que cortarse por fallos técnicos de sonido (en la actualidad los están intentando subsanar), Bárcenas ha querido mostrar de nuevo su arrepentimiento por los delitos cometidos. "Ya me he arrepentido públicamente por habernos saltado la ley electoral y la ley de financiación de los partidos políticos", ha declarado.