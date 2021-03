Juan Marín: "La señora Ayuso actuó de forma muy infantil"

El vicepresidente de Andalucía, Juan Marín, de Ciudadanos, ha reiterado que el gobierno andaluz mantendrá su estabilidad, pese a lo ocurrido en Murcia y Madrid. "Firmamos una hora de ruta y la estamos cumpliendo, en Andalucía no va a cambiar nada. Los ciudadanos quieren que resolvamos los problemas y no que los creemos desde la clase política", ha afirmado en una entrevista en Mediaset.



Marín se ha mostrado muy crítico con la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "La señora Ayuso ayer hizo algo muy infantil. Ya el año pasado amenazó con convocar elecciones anticipadas. Un presidente está obligado a solucionar los problemas y no a llevar a una comunidad autónoma a una situación como la que provocó ayer la señora Ayuso con una decisión unilateral, además en plena pandemia", ha añadido.