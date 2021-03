Simón admite ser "imprudente" hace un año sobre el 8M, pero insiste: "Se puede uno manifestar manteniendo la distancia"

El director del Centro de Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, comparece este lunes para informar sobre los nuevos datos de la pandemia de covid-19.



Ante la pregunta de si se arrepentía de las declaraciones que hizo hace justo un año, a saber, "si mi hijo me preguntase que si puede ir al 8-M, le diría que hiciese lo que quisiera", Simón ha contestado que "fue imprudente" al afirmar que recomendaría o no ir a su hijo al 8-M.

​"Quizá fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo, ellos son suficientemente mayores e inteligentes para tomar la decisión por su cuenta", ha dicho Simón. "Lo que sí le diría es que esté bien informado y que trate de ser suficientemente solidario para entender los riesgos a los que se expone él y a los que expone a los demás", ha concluido el director del CCAES.



Simón ha vuelto a ser preguntado sobre el 8-M y sobre la afirmación de "ser suficientemente solidario": ¿Entiende usted que las personas que están yendo a manifestaciones están siendo insolidarias?. El director el CCAES ha respondido "hay muchas formas de expresar la solidaridad. Si uno va a un lugar sea por la razón que sea hay que mantener las distancias. Me da igual el motivo que sea, se puede manifestar uno respetando la distancia, usando la mascarilla y manteniendo una buena higiene de manos".