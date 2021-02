Simón difiere de la ministra Darias sobre las manifestaciones del 8-M: "Si llevan mascarilla y están con distancia...."

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este jueves que la celebración de manifestaciones del 8M de 500 personas se pueden llevar a cabo si se respetan las medidas de protección contra el coronavirus.



El epidemiólogo difiere así de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que aseguró este miércoles que "no ha lugar" a las manifestaciones del Día de la Mujer debido a la situación epidémica de España y "por coherencia" con la llamada a la responsabilidad para que los contagios de la Covid-19 continúen en descenso.



Preguntado cómo es posible que no se dejen celebrar las procesiones de Semana Santa y sí el 8M, Simón señaló que "hay que determinar la relación que hay entre las agrupaciones de personas y los riesgos".



"La forma de relacionarse cambia según la razón por la que se juntan. No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa que estar en una manifestación de 500 personas donde se pueden mantener lo suficientemente alejadas", ha defendido Simón este jueves en la rueda de prensa habitual.