Casado pide a Sánchez el cese de Iglesias: "Este Gobierno lleva a España a ser la Venezuela de Chávez"

El PP no gira, no cambia sus planes pese al resultado en Cataluña, y así lo volvió a demostrar en otra sesión de control al Gobierno en el Congreso. Pablo Casado preguntó a Pedro Sánchez sobre cuándo piensa cesar a Pablo Iglesias después de que este pusiera en duda la "calidad democrática" de España. El líder de los populares sostuvo que "amenaza al Estado del bienestar" y el Gobierno "lleva a España a ser la Venezuela de Chávez". Le recordó a Sánchez que "no podía dormir con Podemos" en el Ejecutivo.