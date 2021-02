La pandemia está siendo tan imprevisible, tan interminable que la euforia por los buenos datos no puede acabar en relajación. Comunidades como Castilla y León o Andalucía ven los descensos con mucha cautela y País Vasco se ha marcado el límite en los 60 casos de incidencia. La mayoría no tienen prisas pese a que en dos semanas las cinco comunidades que estaban por encima de los 1.000 casos hayan logrado las mayores bajadas de contagios. Fernando Simón ha vuelto a advertir que el país sigue en alerta máxima y que la que tiene peor color es Madrid, hoy la comunidad con más incidencia de España. Aunque le cuesta descender, la comunidad ha adelantado que relajará el toque de queda a las once de la noche, hora en la que podrá cerrar la hostelería.