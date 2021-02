La risa irónica de Simón al preguntarle por la definición de epidemiólogo como "médico que ha hecho un cursillo"

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no ha podido contener una risa irónica este jueves por la tarde durante la habitual rueda de prensa, cuando una periodista le ha preguntado por la descripción de epidemiólogo como "un médico de cabecera que ha hecho un cursillo", hecha por el juez que preside la Sala que ha permitido la reapertura de los bares en el País Vasco, Luis Ángel Garrido. "No he oído las declaraciones, así que tampoco voy a opinar al respecto. Lo que sí que es cierto es que cualquier medida que sea eficaz, sea de la Edad Media, de la Edad de Piedra o del futuro, la utilizaremos", ha afirmado el experto, puesto que el letrado aseguró que las normas aplicadas son de otra época.