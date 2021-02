El PP rechaza el careo con Rajoy que pide Bárcenas en el juicio por la caja b

La ofensiva del extesorero continúa y una de sus dianas preferidas es el expresidente. Rajoytendrá que sentarse de nuevo como testigo en un juicio y el abogado de Bárcenas ya nos ha dejado el primer titular solicitando un careo entre su cliente y quien fuera presidente del Gobierno.



Es la segunda andanada porque la primera ha sido un escrito a la fiscalía donde Bárcenas asegura el conocimiento de Rajoy de la Caja B y le atribuye la destrucción de pruebas. Ese escrito, sin embargo, según la fiscalía aporta pocas novedades . Un escrito filtrado a los medios, la fiscalía niega esta acción pero el PP siembra las dudas Pablo Casado se desentiende del pasado afirmando que ese PP ya no existe y avisa a quien corresponda que no le temblará el pulso. Eso sí , a este argumentario común, unan las elecciones catalanas porque casi al unísono varios presidentes autonómicos lanzan la idea de un nuevo juicio en medio de unas elecciones. El PSOE arremete culpando a los populares de intentar crear una cortina de humo. Y el juicio no ha hecho más que empezar.