El Gobierno desechó un informe del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos que el PP califica de "demoledor"

El Gobierno pidió un informe al Consejo de Estado sobre su real decreto ley de reforma de los trámites administrativos para "agilizar" la gestión y reparto de los 70.000 millones de subvenciones que llegarán en tres años del Fondo europeo de Recuperación y, una vez redactado, decidió no incluirlo en la pieza normativa. Así lo han admitido este miércoles fuentes del Gobierno en relación a un documento que el PP dice no conocer literalmente pero que calificada de "demoledor" y que, según los populares, podían llevar a "anular" la aprobación de un decreto que la semana pasada 'salvó' Vox con su abstención ante el 'no' de PP y Ciudadanos.